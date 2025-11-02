https://1prime.ru/20251102/kuzbass-864159853.html

В Кузбассе восстановили электроснабжение, поврежденное из-за непогоды

КЕМЕРОВО, 2 ноя – ПРАЙМ. Электроснабжение, поврежденное в Кузбассе непогодой, восстановлено во всех муниципалитетах, сообщил губернатор Илья Середюк. Ранее пресс-служба правительства со ссылкой на главу региона сообщила, что сильный ветер в Кузбассе стал причиной отключений электричества в 54 населенных пунктах, на утро воскресенья без электроснабжения оставались жители 21 населенного пункта. "Электричество восстановлено во всех муниципалитетах Кузбасса. Из-за сильного ветра вчерашней ночью от электроэнергии были отключены 22 762 человека. Благодаря слаженным действиям аварийных бригад порывы на ЛЭП оперативно устранялись. Всего было задействовано 13 бригад и 14 единиц техники. Сейчас специалисты работают точечно, по заявкам в Кемеровском, Ижморском, Юргинском, Яйском, Новокузнецком, Мысковском округах", – написал Середюк в своем Telegram-канале.

