В Кузбассе восстановили электроснабжение, поврежденное из-за непогоды - 02.11.2025
В Кузбассе восстановили электроснабжение, поврежденное из-за непогоды
Электроснабжение, поврежденное в Кузбассе непогодой, восстановлено во всех муниципалитетах, сообщил губернатор Илья Середюк. | 02.11.2025
КЕМЕРОВО, 2 ноя – ПРАЙМ. Электроснабжение, поврежденное в Кузбассе непогодой, восстановлено во всех муниципалитетах, сообщил губернатор Илья Середюк. Ранее пресс-служба правительства со ссылкой на главу региона сообщила, что сильный ветер в Кузбассе стал причиной отключений электричества в 54 населенных пунктах, на утро воскресенья без электроснабжения оставались жители 21 населенного пункта. "Электричество восстановлено во всех муниципалитетах Кузбасса. Из-за сильного ветра вчерашней ночью от электроэнергии были отключены 22 762 человека. Благодаря слаженным действиям аварийных бригад порывы на ЛЭП оперативно устранялись. Всего было задействовано 13 бригад и 14 единиц техники. Сейчас специалисты работают точечно, по заявкам в Кемеровском, Ижморском, Юргинском, Яйском, Новокузнецком, Мысковском округах", – написал Середюк в своем Telegram-канале.
Новости
1920
1920
true
общество , кузбасс
Происшествия, Общество , КУЗБАСС
15:52 02.11.2025
 
В Кузбассе восстановили электроснабжение, поврежденное из-за непогоды

В Кузбассе восстановили электроснабжение после отключения из-за сильного ветра

КЕМЕРОВО, 2 ноя – ПРАЙМ. Электроснабжение, поврежденное в Кузбассе непогодой, восстановлено во всех муниципалитетах, сообщил губернатор Илья Середюк.
Ранее пресс-служба правительства со ссылкой на главу региона сообщила, что сильный ветер в Кузбассе стал причиной отключений электричества в 54 населенных пунктах, на утро воскресенья без электроснабжения оставались жители 21 населенного пункта.
"Электричество восстановлено во всех муниципалитетах Кузбасса. Из-за сильного ветра вчерашней ночью от электроэнергии были отключены 22 762 человека. Благодаря слаженным действиям аварийных бригад порывы на ЛЭП оперативно устранялись. Всего было задействовано 13 бригад и 14 единиц техники. Сейчас специалисты работают точечно, по заявкам в Кемеровском, Ижморском, Юргинском, Яйском, Новокузнецком, Мысковском округах", – написал Середюк в своем Telegram-канале.
В ЛНР более шести тысяч абонентов остались без света после атаки БПЛА
ПроисшествияОбществоКУЗБАСС
 
 
Заголовок открываемого материала