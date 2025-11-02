https://1prime.ru/20251102/lnr-864158021.html
В ЛНР более шести тысяч абонентов остались без света после атаки БПЛА
2025-11-02
ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ.
Более 6,5 тысячи абонентов остались без электричества в ЛНР после ночной атаки БПЛА ВСУ на подстанции, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале
.
Ранее Пасечник заявил, что массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах.
"В республике провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на энергетическую инфраструктуру", - сообщил Пасечник.
Уточняется, что по резервным схемам удалось частично восстановить электроснабжение для потребителей ряда городов, без света еще остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа.
"Важно, что медицинские и социально-значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий", - пояснил Пасечник.