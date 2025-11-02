Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЛНР более шести тысяч абонентов остались без света после атаки БПЛА - 02.11.2025
В ЛНР более шести тысяч абонентов остались без света после атаки БПЛА
2025-11-02T13:35+0300
2025-11-02T13:35+0300
происшествия
лнр
украина
всу
ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Более 6,5 тысячи абонентов остались без электричества в ЛНР после ночной атаки БПЛА ВСУ на подстанции, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале. Ранее Пасечник заявил, что массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах. "В республике провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на энергетическую инфраструктуру", - сообщил Пасечник. Уточняется, что по резервным схемам удалось частично восстановить электроснабжение для потребителей ряда городов, без света еще остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа. "Важно, что медицинские и социально-значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий", - пояснил Пасечник.
13:35 02.11.2025
 
ЛУГАНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Более 6,5 тысячи абонентов остались без электричества в ЛНР после ночной атаки БПЛА ВСУ на подстанции, ведутся восстановительные работы, сообщил глава республики Леонид Пасечник в Telegram-канале.
Ранее Пасечник заявил, что массированная атака ВСУ на энергетический комплекс ЛНР произошла минувшей ночью в Луганской Народной Республике, украинские БПЛА ударили по подстанциям в четырёх муниципалитетах.
"В республике провели заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Сейчас обесточено свыше 6,5 тысячи абонентов после ночной атаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) на энергетическую инфраструктуру", - сообщил Пасечник.
Уточняется, что по резервным схемам удалось частично восстановить электроснабжение для потребителей ряда городов, без света еще остается часть жителей Алчевска и поселка Луначарский Свердловского муниципального округа.
"Важно, что медицинские и социально-значимые объекты обеспечены электроэнергией за счет резервных источников питания. Энергетики работают в круглосуточном режиме до полного устранения последствий", - пояснил Пасечник.
 
