2025-11-02T13:59+0300
2025-11-02T14:05+0300
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Жители сразу четырех регионов выиграли по 1 миллиону рублей в праздничном розыгрыше лотереи "Мечталлион", а всего было разыграно более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "По итогам 163-го тиража "Мечталлион" сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по 1 миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях", - сообщили в компании. Там уточнили, что тираж лотереи был приурочен ко Дню народного единства.
13:59 02.11.2025 (обновлено: 14:05 02.11.2025)
 
Жители четырех регионов выиграли по миллиону рублей в праздничной лотерее

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Жители сразу четырех регионов выиграли по 1 миллиону рублей в праздничном розыгрыше лотереи "Мечталлион", а всего было разыграно более 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"По итогам 163-го тиража "Мечталлион" сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по 1 миллиону рублей. Счастливые билеты они купили в Пермском крае, Амурской, Сахалинской и Челябинской областях", - сообщили в компании.
Там уточнили, что тираж лотереи был приурочен ко Дню народного единства.
Житель Петербурга выиграл 20 миллионов рублей в лотерее после вещего сна
18 октября, 13:42
 
