"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии - 02.11.2025
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии - 02.11.2025, ПРАЙМ
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии
Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе осудил послание канцлера Германии Фридриха Мерца России. Об этом он написал... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T12:20+0300
2025-11-02T12:20+0300
украина
германия
фридрих мерц
нато
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе осудил послание канцлера Германии Фридриха Мерца России. Об этом он написал в соцсети X. Накануне Мерц заявил, что Берлин и страны G7 посылают Москве сигнал о поддержке Киева в области противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций."Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. &lt;...&gt; Постыдитесь!" — говорится в публикации.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
украина
германия
украина, германия, фридрих мерц, нато, россия
УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, НАТО, РОССИЯ
12:20 02.11.2025
 
"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии

Немецкий депутат от АдГ Дрезе раскритиковал послание Мерца России по Украине

© CC BY 2.0 / European People's PartyФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе осудил послание канцлера Германии Фридриха Мерца России. Об этом он написал в соцсети X.

Накануне Мерц заявил, что Берлин и страны G7 посылают Москве сигнал о поддержке Киева в области противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций.
"Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. <...> Постыдитесь!" — говорится в публикации.

В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
УКРАИНАГЕРМАНИЯФридрих МерцНАТОРОССИЯ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала