"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии

"Постыдитесь". Послание Мерца России вызвало изумление в Германии

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Депутат Европейского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Зигберт Дрезе осудил послание канцлера Германии Фридриха Мерца России. Об этом он написал в соцсети X. Накануне Мерц заявил, что Берлин и страны G7 посылают Москве сигнал о поддержке Киева в области противовоздушной обороны и восстановления разрушенных электростанций."Ваша Украина проигрывает войну по вполне объективным причинам. И вы, господин канцлер, тратите на эту насквозь коррумпированную страну деньги налогоплательщиков, наших соотечественников, как будто завтра не наступит. Ваша Украина не является страной ни НАТО, ни ЕС. <...> Постыдитесь!" — говорится в публикации.В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, связанным с ВПК, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

