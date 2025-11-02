https://1prime.ru/20251102/moshenniki-864158662.html

В Москве мошенники выманили у пенсионерки 28 миллионов рублей

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Мошенники выманили у пенсионерки иностранную валюту на 28 миллионов рублей под предлогом замены "кодировки ключей" от домофонов в ее доме в Москве, полицейские задержали курьера злоумышленников, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. "Ключ от домофона стоимостью 28 миллионов рублей - именно такую сумму похитили у пенсионерки телефонные мошенники. Женщине позвонил неизвестный и сообщил о замене "кодировки ключей" от домофонов в ее доме. Под этим предлогом он выведал код из смс", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Далее, как рассказали в ведомстве, к криминальной схеме подключилась лжесотрудница Роскомнадзора, которая сообщила пострадавшей о взломе ее личного кабинета на сервисе "Госуслуги", утечке персональных данных и оформлении доверенности на постороннее лицо. Лжеправоохранители по видеосвязи убедили ее дать подписку о неразглашении и передать все наличные курьеру якобы для декларирования. "Пенсионерка упаковала более 256 тысяч долларов и 82 тысяч евро в пакеты, положила в дорожную сумку и отдала подельнику аферистов. Когда пострадавшая, следуя очередным незаконным инструкциям аферистов, пришла в банк, чтобы снять сбережения, обман раскрылся, и женщина обратилась к правоохранителям", - сообщили в ведомстве. Согласно сообщению, обвиняемый был задержан, ему избрана пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество", его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре. "Правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Услышали про безопасный счет или просьбы финансового характера - положите трубку. Настоящие сотрудники государственных и правоохранительных органов никогда не общаются с гражданами через мессенджер, не просят снимать денежные средства, переводить их на определенные счета либо передавать курьерам", - напомнили в ведомстве. В заключение в прокуратуре отметили, что всегда стоит проверять любую полученную от неизвестных информацию, кем бы они ни представлялись.

