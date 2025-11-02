https://1prime.ru/20251102/moskva-864161562.html

Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне в "Москва-Сити"

02.11.2025

Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне "Сити-4" в деловом комплексе "Москва-Сити", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Sezar Group,

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне "Сити-4" в деловом комплексе "Москва-Сити", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Sezar Group, которая является девелопером проекта. "Факт сделки подтверждаем. Речь идет о нескольких этажах в Л-образном блоке А на первой линии ММДЦ "Москва-Сити", - рассказал руководитель департамента развития и перспективных проектов Sezar Group Георгий Новиков. Многофункциональный комплекс "Сити-4" находится на первой линии "Москва-Сити" и Краснопресненской набережной. Он будет состоять из двух офисных блоков, один - площадью 58,8 тысячи квадратных метров, другой - 26,2 тысячи "квадратов". Строительство планируется завершить в 2027 году. В настоящее время идут монолитные работы на уровне девятого этажа одновременно в блоках А и B, уточнили в пресс-службе девелопера. Объем проданных площадей и сумму сделки в пресс-службе девелопера не назвали.

