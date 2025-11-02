Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне в "Москва-Сити" - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/moskva-864161562.html
Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне в "Москва-Сити"
Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне в "Москва-Сити" - 02.11.2025, ПРАЙМ
Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне в "Москва-Сити"
Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне "Сити-4" в деловом комплексе "Москва-Сити", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Sezar Group, | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T16:49+0300
2025-11-02T16:49+0300
бизнес
недвижимость
москва
москва-сити
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864161425_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_b4f7c0ce1c9e1f4673794b00f4eab616.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне "Сити-4" в деловом комплексе "Москва-Сити", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Sezar Group, которая является девелопером проекта. "Факт сделки подтверждаем. Речь идет о нескольких этажах в Л-образном блоке А на первой линии ММДЦ "Москва-Сити", - рассказал руководитель департамента развития и перспективных проектов Sezar Group Георгий Новиков. Многофункциональный комплекс "Сити-4" находится на первой линии "Москва-Сити" и Краснопресненской набережной. Он будет состоять из двух офисных блоков, один - площадью 58,8 тысячи квадратных метров, другой - 26,2 тысячи "квадратов". Строительство планируется завершить в 2027 году. В настоящее время идут монолитные работы на уровне девятого этажа одновременно в блоках А и B, уточнили в пресс-службе девелопера. Объем проданных площадей и сумму сделки в пресс-службе девелопера не назвали.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864161425_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_fb5a3fbd4e8f643b1a13ea278bb4d457.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, недвижимость, москва, москва-сити, мосбиржа
Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, Москва-сити, Мосбиржа
16:49 02.11.2025
 
Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне в "Москва-Сити"

Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне "Сити-4" в Москва-Сити

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковский международный деловой центр "Москва-Сити"
Московский международный деловой центр Москва-Сити - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Мосбиржа приобрела офисные площади в строящейся башне "Сити-4" в деловом комплексе "Москва-Сити", сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании Sezar Group, которая является девелопером проекта.
"Факт сделки подтверждаем. Речь идет о нескольких этажах в Л-образном блоке А на первой линии ММДЦ "Москва-Сити", - рассказал руководитель департамента развития и перспективных проектов Sezar Group Георгий Новиков.
Многофункциональный комплекс "Сити-4" находится на первой линии "Москва-Сити" и Краснопресненской набережной. Он будет состоять из двух офисных блоков, один - площадью 58,8 тысячи квадратных метров, другой - 26,2 тысячи "квадратов".
Строительство планируется завершить в 2027 году. В настоящее время идут монолитные работы на уровне девятого этажа одновременно в блоках А и B, уточнили в пресс-службе девелопера.
Объем проданных площадей и сумму сделки в пресс-службе девелопера не назвали.
 
БизнесНедвижимостьМОСКВАМосква-ситиМосбиржа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала