На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения
2025-11-02T18:04+0300
2025-11-02T18:04+0300
2025-11-02T18:04+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта. "На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
