На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения - 02.11.2025
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения - 02.11.2025, ПРАЙМ
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения
Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T18:04+0300
2025-11-02T18:04+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта. "На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
2025
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864163119_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5291c4046335e4549a92243c3f8a368c.jpg
1920
1920
true
18:04 02.11.2025
 
На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения

В Москве на Люблинско-Дмитровской линии метро увеличили интервалы движения поездов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПассажиры московского метрополитена
Пассажиры московского метрополитена - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Пассажиры московского метрополитена. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта.
"На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.
 
