На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения

На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения - 02.11.2025

На Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличили интервалы движения

Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент... | 02.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, сообщил столичный департамент транспорта. "На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в Telegram-канале ведомства.

