В Москве восстановили движение на Люблинско-Дмитровской линии метро - 02.11.2025
В Москве восстановили движение на Люблинско-Дмитровской линии метро
В Москве восстановили движение на Люблинско-Дмитровской линии метро - 02.11.2025, ПРАЙМ
В Москве восстановили движение на Люблинско-Дмитровской линии метро
Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T18:22+0300
2025-11-02T18:22+0300
бизнес
россия
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049664_0:75:3372:1972_1920x0_80_0_0_007c1d7c53ddf5c13009531ef5eae17a.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, позднее движение от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" было прекращено. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в Telegram-канале дептранса.
москва
бизнес, россия, москва
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА
18:22 02.11.2025
 
В Москве восстановили движение на Люблинско-Дмитровской линии метро

В Москве возобновили движение поездов на Люблинско-Дмитровской линии метро

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип метро
Логотип метро - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Логотип метро. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, позднее движение от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" было прекращено.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Ликсутов рассказал о росте Московского метро
20 октября, 06:32
 
БизнесРОССИЯМОСКВА
 
 
