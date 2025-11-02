https://1prime.ru/20251102/moskva-864163933.html
В Москве восстановили движение на Люблинско-Дмитровской линии метро
2025-11-02T18:22+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро восстановлено и вводится в график, сообщил столичный департамент транспорта. Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, позднее движение от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" было прекращено. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) восстановлено и вводится в график", - говорится в Telegram-канале дептранса.
