Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро ввели в график
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, позднее движение от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" было прекращено. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Новости
18:54 02.11.2025
 
Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро ввели в график

В Москве движение на Люблинско-Дмитровской линии метро ввели в график

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, позднее движение от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" было прекращено.
"Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Заголовок открываемого материала