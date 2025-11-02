https://1prime.ru/20251102/moskva-864165111.html

Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро ввели в график

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Движение на Люблинско-Дмитровской линии московского метро введено в график, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее ведомство сообщало, что интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии метро Москвы увеличены из-за человека на пути, позднее движение от станции "Петровско-Разумовская" до "Марьиной Рощи" было прекращено. "Движение на Люблинско-Дмитровской линии (10) в графике", - говорится в Telegram-канале дептранса.

москва

2025

