Эксперт оценила проект о передаче данных маркетплейсами в ФНС

Эксперт оценила проект о передаче данных маркетплейсами в ФНС

02.11.2025

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Передача цифровыми платформами данных о возможных нарушениях по налогам и сборам в налоговые органы позволит Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ получать эти сведения автоматически, не прибегая к самостоятельному анализу массивов информации, заявила РИА Новости глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук. Минфин РФ разработал проект постановления, предусматривающий порядок информационного обмена между операторами цифровой платформы и налоговыми органами. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Так, цифровые платформы в России при выявлении риска нарушения законодательства о налогах и сборах со стороны продавцов будут обязаны в течение пяти дней уведомить об этом налоговые органы. "Предложенный Минфином порядок обмена информацией между маркетплейсами и налоговыми органами на практике означает, что платформы фактически становятся участниками налогового контроля. Это позволит ФНС получать данные о возможных нарушениях буквально в готовом виде, без самостоятельного анализа массивов информации", - отметила Мемрук. Например, если у двух ИП открыты кабинеты селлера на одни данные, товар от разных ИП поступает на один и тот же склад и участвует в акциях с одинаковыми скидками, то для ФНС это очевидные признаки дробления бизнеса, пояснила эксперт. "Раньше такие схемы нужно было выявлять вручную через анализ отчетности и сопоставление данных из разных источников, теперь же сам маркетплейс сможет автоматически передавать такие сигналы", - сказала она. Аналогично будет работать в случае, если ИП зарегистрирован в регионе с пониженной ставкой упрощенной системы налогообложения, но фактически отгружает товары на склады и ведет деятельность в другом субъекте, маркетплейс это видит и сможет уведомлять об этом ФНС, добавила Мемрук. "Кроме того, подобный обмен данными даст возможность выявлять случаи, когда селлеры занижают выручку, неправомерно применяют патент или налог на профессиональный доход, не отражают НДС при УСН и так далее. Фактически речь идет о переходе к модели, где платформы становятся "первой линией" налогового мониторинга, и бизнесу придется учитывать это при построении своей деятельности на маркетплейсах", - отметила эксперт.

