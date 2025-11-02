https://1prime.ru/20251102/nedelya-864134537.html

Россиянам объяснили, как оплачивается шестидневная рабочая неделя

Россиянам объяснили, как оплачивается шестидневная рабочая неделя

общество

юлия финогенова

календарь

рабочая неделя

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Как оплачивается шестидневная рабочая неделя и в каком случае полагается доплата за отработанную субботу, рассказала агентству “Прайм” Юлия Финогенова, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.Если в организации действует шестидневная работая неделя, то ежедневная продолжительность дня обычно составляет 7 часов с понедельника по пятницу и 5 часов в субботу. Как правило, шесть дней в неделю работают преподаватели учебных заведений, учителя школ, работники ЖКХ, банковские служащие, врачи, сотрудники правоохранительных органов и т.д.Согласно положениям Трудового кодекса РФ, продолжительность рабочей недели не может превышать 40 часов вне зависимости от числа рабочих дней.При переносе рабочих дней из-за праздников влияние на размер зарплаты будет оказывать система оплаты труда, которая принята в организации.Если организация работает по окладной системе, в которой зарплата является фиксированной и ежемесячно не зависит от количества рабочих дней, то при отработке установленной месячной нормы часов оклад меняться не будет. Нормы часов указаны в Производственном календаре соответствующего года (для 40, 39, 36, 35, 33, 30, 24, 20 и 18 часовых рабочих недель). Например, при 35-ти часовой рабочей неделе в ноябре 2025 г. норма составляет 132 часа, а в октябре - 161 час.В организации может быть принята почасовая и сдельная системы оплаты труда. В первом случае доплата положена только за переработки: в полуторном размере оплаты первые два часа сверхурочной работы, а в последующие – в двойном размере. Во втором оплата повышается при выработке часов в превышение установленной нормы.1 ноября 2025 года официально считается рабочим согласно Производственному календарю, но если сотрудник работает по индивидуальному графику, то он может оказаться выходным. "В случае привлечения сотрудника к работе в его официальный выходной день оплата должна осуществляться в двойном размере, или работодатель обязан предоставить работнику отгул", - заключила Финогенова.

