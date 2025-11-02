https://1prime.ru/20251102/nelegaly-864160553.html

Дмитриев высказался о ситуации с нелегальными мигрантами в Европе

Дмитриев высказался о ситуации с нелегальными мигрантами в Европе - 02.11.2025, ПРАЙМ

Дмитриев высказался о ситуации с нелегальными мигрантами в Европе

02.11.2025

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз и Великобритания потратили более 100 миллиардов евро на оружие для Украины, этого бы хватило, чтобы безопасно репатриировать их каждого нелегального мигранта, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "ЕС и Великобритания вложили более 100 миллиардов евро в оружие для Украины. Этих же денег хватило бы, чтобы безопасно репатриировать по сути каждого нелегального мигранта из ЕС и Великобритании, предлагая более 34 тысяч евро каждому за добровольное возвращение и реинтеграцию", - написал Дмитриев в соцсети Х. По его данным, в ЕС и Великобритании находятся 3,4 миллиона нелегальных мигрантов, а реальная стоимость безопасной репатриации всех из них, включая затраты в размере по 10 тысяч евро на добровольное возвращение и реинтеграцию каждого, составляет 34 миллиарда евро. "Сто миллиардов евро - это более чем трёхкратный запас на то, чтобы каждый нелегальный мигрант покинул страну, спасая западную цивилизацию от самоубийства", - добавил он. Дмитриев отметил, что в реальности может быть достижим уровень репатриации в 50%, а остальные деньги могут быть разворованы подстрекающими к войне политиками, такими как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие, получающие крупные откаты от военных подрядчиков и желающие продолжения украинского конфликта. Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в том числе, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В 2024 году более 36,8 тысячи нелегалов прибыли в Соединенное Королевство на лодках через Ла-Манш, что на четверть больше, чем годом ранее. Рекордный показатель был зафиксирован в 2022 году, когда до британских берегов добрались свыше 45,7 тысячи мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение просителей убежища в гостиницах.

