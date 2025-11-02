https://1prime.ru/20251102/nigeriya-864159002.html

Президенты Нигерии и США могут встретиться на следующей неделе

2025-11-02T14:39+0300

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Президент Нигерии Бола Тинубу и президент США Дональд Трамп могут встретиться на следующей неделе в Белом Доме либо на нигерийской территории, чтобы обсудить ситуацию вокруг защиты христиан от нападений террористов, сообщил помощник нигерийского президента Дэниэл Бвала в сети X. "Что же касается разногласий по поводу того, кто является целью террористов – христиане ли, либо представители всех конфессий и атеисты, все эти разногласия, если они существуют, будут обсуждаться и разрешаться двумя лидерами во время их встречи в ближайшие дни, которая состоится либо в резиденции нигерийского правительства, либо в Белом доме", - написал Бвала. Он добавил, что лидеры обеих стран заинтересованы в борьбе с терроризмом, и поблагодарил США за поддержку. "Президент Трамп сильно помог Нигерии, разрешив продажу оружия нашей стране, и президент Тинубу должным образом воспользовался этой возможностью. Мы добились значительных результатов в борьбе с терроризмом и готовы их продемонстрировать", - подчеркнул Бвала. Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа Трампа готовится к действиям против исламских террористов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. Накануне Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить. Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворствовании убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Нигерия впоследствии создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.

