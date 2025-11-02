https://1prime.ru/20251102/odessa-864145007.html

"Агрессивных отработаем": в ВСУ собрались атаковать дронами жителей Одессы

МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Николай Колесник, возглавляющий батальон БПЛА ВСУ под названием "Люфтваффе", призвал использовать ударные дроны против жителей Одессы, противодействующих принудительной мобилизации, об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook*. Как стало известно в четверг из сообщения издания "Страна.ua", в Одессе местные жители вступили в столкновение с сотрудниками военкомата и перевернули их транспортное средство. "Гарантируем эффективную поддержку ударными экипажами FPV, Mavic со сбросом. Для успокоения особо агрессивных отработаем (Беспилотниками — Прим. Ред.) Vampire", — сообщил Колесник. Он также предложил установить сотрудничество между правоохранительными органами и своим батальоном, охарактеризовав одесситов, участвовавших в конфликте с сотрудниками ТЦК, как "пророссийские элементы". "Есть стойкое впечатление, что остановить эту фигню можно только так", — добавил он. Анна Михайлова, руководитель медслужбы батальона ВСУ "Волки ДаВинчи", в своем аккаунте Threads призвала украинских военных применить огнестрельное оружие против тех, кто сопротивляется принудительной мобилизации. "Непонятно, почему военнослужащие ТЦК не достали табельное оружие, как того требует устав, и не наделали дополнительных дырок в <…> (Протестующих. — Прим. Ред.)", — выразила недовольство она. Принудительная мобилизация на Украине В последнее время киевские власти испытывают сложности с комплектованием ВСУ личным составом. Принудительные меры сотрудников военкоматов в отношении мобилизируемых приводят к общественному возмущению и скандалам. В интернете можно найти множество видеозаписей, запечатлевших насильственные действия при мобилизации в ВСУ, где представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, часто прибегая к насилию. Многие мужчины призывного возраста стараются избежать мобилизации всеми доступными способами: незаконно покидают страну, поджигают военкоматы, укрываются в домах и избегают выхода на улицу. По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми: они злоупотребляют своим положением, применяют насилие, сбивают людей машинами и провоцируют дорожные инциденты, чтобы остановить граждан.* деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

