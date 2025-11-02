Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Оверчук пообщался "на ногах" с министром финансов США - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251102/overchuk-864145540.html
Оверчук пообщался "на ногах" с министром финансов США
Оверчук пообщался "на ногах" с министром финансов США - 02.11.2025, ПРАЙМ
Оверчук пообщался "на ногах" с министром финансов США
Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T05:42+0300
2025-11-02T05:42+0300
экономика
мировая экономика
сша
южная корея
алексей оверчук
скотт бессент
атэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864145540.jpg?1762051374
КЕНЧЖУ (Южная Корея), 2 ноя - ПРАЙМ. Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США Скоттом Бессентом, следует из видеотрансляций мероприятий саммита. Оверчук на саммите возглавлял российскую делегацию, Бессент - американскую. Судя по трансляции, общение состоялось в субботу и продолжалось всего несколько минут, причем шло без переводчика. Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - стартовало в пятницу в Южной Корее и продлилось до субботы. В этом году на саммите в Кенчжу присутствовали делегации от всех государств-участников, а также приглашенные лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов.
сша
южная корея
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, южная корея, алексей оверчук, скотт бессент, атэс
Экономика, Мировая экономика, США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Алексей Оверчук, Скотт Бессент, АТЭС
05:42 02.11.2025
 
Оверчук пообщался "на ногах" с министром финансов США

Оверчук пообщался «на ногах» с министром финансов США

Читать Прайм в
Дзен Telegram
КЕНЧЖУ (Южная Корея), 2 ноя - ПРАЙМ. Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США Скоттом Бессентом, следует из видеотрансляций мероприятий саммита.
Оверчук на саммите возглавлял российскую делегацию, Бессент - американскую. Судя по трансляции, общение состоялось в субботу и продолжалось всего несколько минут, причем шло без переводчика.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - стартовало в пятницу в Южной Корее и продлилось до субботы. В этом году на саммите в Кенчжу присутствовали делегации от всех государств-участников, а также приглашенные лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЮЖНАЯ КОРЕЯАлексей ОверчукСкотт БессентАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала