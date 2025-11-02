https://1prime.ru/20251102/overchuk-864145540.html
Оверчук пообщался "на ногах" с министром финансов США
экономика
мировая экономика
сша
южная корея
алексей оверчук
скотт бессент
атэс
КЕНЧЖУ (Южная Корея), 2 ноя - ПРАЙМ. Российский вице-премьер Алексей Оверчук во время встречи лидеров экономик АТЭС в южнокорейском городе Кенчжу пообщался "на ногах" с министром финансов США Скоттом Бессентом, следует из видеотрансляций мероприятий саммита.
Оверчук на саммите возглавлял российскую делегацию, Бессент - американскую. Судя по трансляции, общение состоялось в субботу и продолжалось всего несколько минут, причем шло без переводчика.
Центральное событие недели саммита АТЭС - саммит лидеров - стартовало в пятницу в Южной Корее и продлилось до субботы. В этом году на саммите в Кенчжу присутствовали делегации от всех государств-участников, а также приглашенные лидеры - директор-распорядитель Международного валютного фонда и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов.
