Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки

Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки

2025-11-02T08:42+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%, говорится в распоряжении кабмина на официальном сайте. "ФАС России:.. проиндексировать с 1 декабря 2025 года на 10% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов… на 11,4% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.)…", - говорится в документе кабмина. На 9,6% утверждена индексация действующих тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании. Также предполагается предусмотреть применение с 1 января 2026 года коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава и специализированных платформ после перевозки контейнеров. "Это (решения по тарифам - ред.) позволит обеспечить сбалансированность финансовой модели компании и сформировать источники финансирования инвестиционной программы… Принятое решение будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава и удовлетворению спроса", - пишет в свою очередь в комментарии ФАС. Также, добавляет регулятор, распоряжение правительства РФ предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. "Документ устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки", - уточняет ФАС.

