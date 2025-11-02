Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки - 02.11.2025
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки - 02.11.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки
Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T08:42+0300
2025-11-02T08:42+0300
экономика
бизнес
россия
рф
железнодорожные перевозки
правительство рф
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%, говорится в распоряжении кабмина на официальном сайте. "ФАС России:.. проиндексировать с 1 декабря 2025 года на 10% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов… на 11,4% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.)…", - говорится в документе кабмина. На 9,6% утверждена индексация действующих тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании. Также предполагается предусмотреть применение с 1 января 2026 года коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава и специализированных платформ после перевозки контейнеров. "Это (решения по тарифам - ред.) позволит обеспечить сбалансированность финансовой модели компании и сформировать источники финансирования инвестиционной программы… Принятое решение будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава и удовлетворению спроса", - пишет в свою очередь в комментарии ФАС. Также, добавляет регулятор, распоряжение правительства РФ предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. "Документ устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки", - уточняет ФАС.
бизнес, россия, рф, железнодорожные перевозки, правительство рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, железнодорожные перевозки, Правительство РФ
08:42 02.11.2025
 
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки

Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки

© РИА Новости . Игорь Онучин | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути сортировочной станции
Железнодорожные пути сортировочной станции - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Железнодорожные пути сортировочной станции . Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%, говорится в распоряжении кабмина на официальном сайте.
"ФАС России:.. проиндексировать с 1 декабря 2025 года на 10% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов… на 11,4% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.)…", - говорится в документе кабмина.
На 9,6% утверждена индексация действующих тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании.
Также предполагается предусмотреть применение с 1 января 2026 года коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава и специализированных платформ после перевозки контейнеров.
"Это (решения по тарифам - ред.) позволит обеспечить сбалансированность финансовой модели компании и сформировать источники финансирования инвестиционной программы… Принятое решение будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава и удовлетворению спроса", - пишет в свою очередь в комментарии ФАС.
Также, добавляет регулятор, распоряжение правительства РФ предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.
"Документ устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки", - уточняет ФАС.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФжелезнодорожные перевозкиПравительство РФ
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
