https://1prime.ru/20251102/perevozki-864148011.html
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки - 02.11.2025, ПРАЙМ
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки
Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T08:42+0300
2025-11-02T08:42+0300
2025-11-02T08:42+0300
экономика
бизнес
россия
рф
железнодорожные перевозки
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_366a4168c74984f8deb802fe5a8e6417.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%, говорится в распоряжении кабмина на официальном сайте. "ФАС России:.. проиндексировать с 1 декабря 2025 года на 10% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов… на 11,4% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.)…", - говорится в документе кабмина. На 9,6% утверждена индексация действующих тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании. Также предполагается предусмотреть применение с 1 января 2026 года коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава и специализированных платформ после перевозки контейнеров. "Это (решения по тарифам - ред.) позволит обеспечить сбалансированность финансовой модели компании и сформировать источники финансирования инвестиционной программы… Принятое решение будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава и удовлетворению спроса", - пишет в свою очередь в комментарии ФАС. Также, добавляет регулятор, распоряжение правительства РФ предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования. "Документ устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки", - уточняет ФАС.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859905772_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_cc976f7f3e7875ded252685b1db0aea3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, железнодорожные перевозки, правительство рф
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, железнодорожные перевозки, Правительство РФ
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые ж/д перевозки
Правительство утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило индексацию тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России с 1 декабря 2025 года на 10%, в плацкарте и общих вагонах - на 11,4%, говорится в распоряжении кабмина на официальном сайте.
"ФАС России:.. проиндексировать с 1 декабря 2025 года на 10% действующие тарифы, сборы и плату в отношении перевозок грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры при перевозках грузов… на 11,4% действующие тарифы на перевозки пассажиров в поездах дальнего следования в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны - ред.)…", - говорится в документе кабмина.
На 9,6% утверждена индексация действующих тарифов на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта при перевозках пассажиров в дальнем следовании.
Также предполагается предусмотреть применение с 1 января 2026 года коэффициента 1,1 к тарифам на порожний пробег универсального подвижного состава и специализированных платформ после перевозки контейнеров.
"Это (решения по тарифам - ред.) позволит обеспечить сбалансированность финансовой модели компании и сформировать источники финансирования инвестиционной программы… Принятое решение будет способствовать развитию пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, обновлению подвижного состава и удовлетворению спроса", - пишет в свою очередь в комментарии ФАС.
Также, добавляет регулятор, распоряжение правительства РФ
предусматривает изменение предельно максимальных тарифов на железнодорожные пассажирские перевозки в регулируемом сегменте – в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.
"Документ устанавливает предельные максимальные тарифы – перевозчики имеют право устанавливать их ниже предельной стоимости. ФАС России продолжит проводить мониторинг стоимости билетов на железнодорожные пассажирские перевозки", - уточняет ФАС.