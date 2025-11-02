https://1prime.ru/20251102/polsha-864146526.html

"Кто сошел с ума?" В польском сейме произошел скандал из-за Украины

02.11.2025

"Кто сошел с ума?" В польском сейме произошел скандал из-за Украины

Польские власти обязывают граждан нести финансовую нагрузку по процентным выплатам украинского долга, сообщил на платформе X лидер коалиции националистов и...

МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Польские власти обязывают граждан нести финансовую нагрузку по процентным выплатам украинского долга, сообщил на платформе X лидер коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация", депутат сейма Гжегож Плачек. "Получается, что, учитывая стремительно растущий дефицит бюджета и государственный долг, мы, польские налогоплательщики, будем годами вносить свой вклад в погашение украинского долга? У нас что, кто-то сошел с ума? Это явно антипольская риторика!", — написал он. Парламентарий сослался на информацию из минфина Польши, которая свидетельствует о намерении Варшавы в текущем году выплатить кредиторам Украины проценты на сумму свыше 110 миллионов злотых (почти 30 миллионов долларов — Прим. Ред.) и в таких же объемах в ближайшие два года. Депутат акцентировал внимание на том, что кредитное соглашение между Украиной и Европейской комиссией подразумевает внесение Польшей процентных выплат лишь при условии того, что Украина ежегодно предоставляет заявки в Брюссель. "Заявки на 2026 и 2027 годы еще не поданы, но министерство финансов уже знает, что мы будем выплачивать проценты, хотя в Киеве пока никто даже не обращался за помощью!" — выразил недовольство парламентарий. В пятницу журнал Economist сообщил, что Украина может столкнуться с исчерпанием финансовых ресурсов для ведения военных действий к февралю 2026 года, поскольку уменьшатся два из трех источников финансирования — американские субсидии и кредиты, а европейские страны находятся в споре между собой. Журнал также отметил, что к концу 2025 года общие оборонные расходы Украины, включая внешнюю помощь, составят около 360 миллиардов долларов. Дополнительные четыре года военных действий обойдутся ей в 390 миллиардов долларов. Европа пока не пришла к единому мнению по вопросу использования замороженных активов России для оказания помощи Украине. В статье подчеркивается, что, даже если ЕС решит конфисковать активы, этих средств будет недостаточно для покрытия необходимых 390 миллиардов долларов. Европейским странам предлагается рассмотреть возможный вариант совместного займа.

