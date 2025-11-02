https://1prime.ru/20251102/pozhar-864157859.html

В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне

В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне - 02.11.2025, ПРАЙМ

В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне

Крупный пожар на площади 400 квадратных метров произошел в промзоне в Берлине, горит промышленный зал и прилегающий офисный комплекс, сообщает газета Berliner

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Крупный пожар на площади 400 квадратных метров произошел в промзоне в Берлине, горит промышленный зал и прилегающий офисный комплекс, сообщает газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя пожарной службы. "С утра берлинские пожарные борются с крупным пожаром в промзоне в районе Берлин-Лихтерфельде. В огне находятся промышленный зал и прилегающий офисный комплекс на Барнакуфер", - пишет издание. Как сообщил газете представитель пожарной службы Генри Мошнер, первоначально пожару была присвоена третья степень, но затем ее повысили до шестой. На данный момент возгорание удалось локализовать. По словам Мошнера, пожар, вероятно, начался на соседнем дворе с помещениями и небольшими мастерскими, а потом пламя перекинулось на промышленный зал. По предварительной информации, охваченное пожаром здание принадлежит компании, занимающейся переработкой отходов. Сообщается, что пожарным удалось обезопасить несколько небольших баллонов с пропаном и таким образом предотвратить возможные взрывы. В настоящее время на месте работают около 95 пожарных. Издание отмечает, что это не первый пожар в промзоне в Лихтерфельде. Самый крупный произошел в августе 2018 года. Тогда на складе загорелись около 30 кубометров строительных отходов, в результате чего образовалось огромное зловонное облако, напугавшее местных жителей. Резкий запах гари в результате пожара ощущался даже в центре Берлина.

