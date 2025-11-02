Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251102/pozhar-864157859.html
В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне
В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне - 02.11.2025, ПРАЙМ
В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне
Крупный пожар на площади 400 квадратных метров произошел в промзоне в Берлине, горит промышленный зал и прилегающий офисный комплекс, сообщает газета Berliner... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T13:25+0300
2025-11-02T13:25+0300
происшествия
промышленность
бизнес
берлин
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/84/839298404_0:9:3043:1721_1920x0_80_0_0_72f653498d5b7f0b683131c3f20eea23.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Крупный пожар на площади 400 квадратных метров произошел в промзоне в Берлине, горит промышленный зал и прилегающий офисный комплекс, сообщает газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя пожарной службы. "С утра берлинские пожарные борются с крупным пожаром в промзоне в районе Берлин-Лихтерфельде. В огне находятся промышленный зал и прилегающий офисный комплекс на Барнакуфер", - пишет издание. Как сообщил газете представитель пожарной службы Генри Мошнер, первоначально пожару была присвоена третья степень, но затем ее повысили до шестой. На данный момент возгорание удалось локализовать. По словам Мошнера, пожар, вероятно, начался на соседнем дворе с помещениями и небольшими мастерскими, а потом пламя перекинулось на промышленный зал. По предварительной информации, охваченное пожаром здание принадлежит компании, занимающейся переработкой отходов. Сообщается, что пожарным удалось обезопасить несколько небольших баллонов с пропаном и таким образом предотвратить возможные взрывы. В настоящее время на месте работают около 95 пожарных. Издание отмечает, что это не первый пожар в промзоне в Лихтерфельде. Самый крупный произошел в августе 2018 года. Тогда на складе загорелись около 30 кубометров строительных отходов, в результате чего образовалось огромное зловонное облако, напугавшее местных жителей. Резкий запах гари в результате пожара ощущался даже в центре Берлина.
берлин
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83929/84/839298404_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_e59b5d1794ee223bb20333ea35068f21.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, бизнес, берлин, германия
Происшествия, Промышленность, Бизнес, Берлин, ГЕРМАНИЯ
13:25 02.11.2025
 
В Берлине вспыхнул крупный пожар в промзоне

В промышленной зоне в Берлине вспыхнул пожар на 400 квадратах

© РИА Новости . Елена Копылова | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Пожар. Архивное фото
© РИА Новости . Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Крупный пожар на площади 400 квадратных метров произошел в промзоне в Берлине, горит промышленный зал и прилегающий офисный комплекс, сообщает газета Berliner Morgenpost со ссылкой на представителя пожарной службы.
"С утра берлинские пожарные борются с крупным пожаром в промзоне в районе Берлин-Лихтерфельде. В огне находятся промышленный зал и прилегающий офисный комплекс на Барнакуфер", - пишет издание.
Как сообщил газете представитель пожарной службы Генри Мошнер, первоначально пожару была присвоена третья степень, но затем ее повысили до шестой. На данный момент возгорание удалось локализовать.
По словам Мошнера, пожар, вероятно, начался на соседнем дворе с помещениями и небольшими мастерскими, а потом пламя перекинулось на промышленный зал. По предварительной информации, охваченное пожаром здание принадлежит компании, занимающейся переработкой отходов.
Сообщается, что пожарным удалось обезопасить несколько небольших баллонов с пропаном и таким образом предотвратить возможные взрывы. В настоящее время на месте работают около 95 пожарных.
Издание отмечает, что это не первый пожар в промзоне в Лихтерфельде. Самый крупный произошел в августе 2018 года. Тогда на складе загорелись около 30 кубометров строительных отходов, в результате чего образовалось огромное зловонное облако, напугавшее местных жителей. Резкий запах гари в результате пожара ощущался даже в центре Берлина.
 
ПроисшествияПромышленностьБизнесБерлинГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала