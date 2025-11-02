Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство ввело временный запрет на вывоз технической серы
Правительство ввело временный запрет на вывоз технической серы
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы, которая является критически важным сырьем для производства минеральных удобрений, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина. "В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы… Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны. При этом временное ограничение не будет распространяться на поставки технической серы в государства – члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. "Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген", - заключили в пресс-службе правительства.
20:22 02.11.2025
 
Правительство ввело временный запрет на вывоз технической серы

Правительство ввело запрет на вывоз технической серы до 31 декабря

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы, которая является критически важным сырьем для производства минеральных удобрений, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина.
"В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы… Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны.
При этом временное ограничение не будет распространяться на поставки технической серы в государства – члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию.
"Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген", - заключили в пресс-службе правительства.
Заголовок открываемого материала