Правительство ввело временный запрет на вывоз технической серы
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Правительство России ввело временный запрет на вывоз технической серы, которая является критически важным сырьем для производства минеральных удобрений, сообщила в воскресенье пресс-служба кабмина. "В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы… Согласно подписанному постановлению, ограничение касается вывоза жидкой, гранулированной и комовой серы. Оно будет действовать по 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны. При этом временное ограничение не будет распространяться на поставки технической серы в государства – члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. "Также серу можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген", - заключили в пресс-службе правительства.
