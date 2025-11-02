https://1prime.ru/20251102/prilepin-864144087.html

Прилепин отправится в зону СВО не ранее середины ноября

Прилепин отправится в зону СВО не ранее середины ноября - 02.11.2025, ПРАЙМ

Прилепин отправится в зону СВО не ранее середины ноября

Писатель Захар Прилепин отправится в зону специальной военной операции (СВО) не ранее середины ноября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T03:30+0300

2025-11-02T03:30+0300

2025-11-02T03:30+0300

общество

экономика

донбасс

нижегородская область

захар прилепин

владимир путин

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864144087.jpg?1762043421

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Писатель Захар Прилепин отправится в зону специальной военной операции (СВО) не ранее середины ноября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе. "Еще две недели точно нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда Прилепин отправится в зону СВО. Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России. Сам писатель в беседе с РИА Новости отметил, что это решение продиктовано его собственной ответственностью. С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.

донбасс

нижегородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , донбасс, нижегородская область, захар прилепин, владимир путин, минобороны рф