Прилепин отправится в зону СВО не ранее середины ноября

общество
экономика
донбасс
нижегородская область
захар прилепин
владимир путин
минобороны рф
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Писатель Захар Прилепин отправится в зону специальной военной операции (СВО) не ранее середины ноября, сообщили РИА Новости в его пресс-службе.
"Еще две недели точно нет", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, когда Прилепин отправится в зону СВО.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что Прилепин готовится снова отправиться на фронт по контракту с Минобороны России. Сам писатель в беседе с РИА Новости отметил, что это решение продиктовано его собственной ответственностью.
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
донбасс
нижегородская область
С декабря 2015 года Прилепин находился в Донбассе, работал советником тогдашнего главы Донецкой Народной Республики (ДНР). В январе 2023 года он подписал контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии и отправился в зону спецоперации российской армии в Донбассе. В мае 2023 года в Нижегородской области взорвался автомобиль, в котором находился Прилепин. Он получил ранения, но выжил. В июне того же года президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.