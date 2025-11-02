Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов - 02.11.2025
https://1prime.ru/20251102/putin-864158193.html
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов
2025-11-02T14:02+0300
2025-11-02T14:11+0300
общество
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.В праздничные дни глава государства вручит госнаграды за вклад в укрепление и единство российской нации, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Кроме того, в графике президента запланировано заседание совета по межнациональным отношениям.День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.
общество, россия, рф, владимир путин
Общество, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
14:02 02.11.2025 (обновлено: 14:11 02.11.2025)
 
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов

Путин вручит госнаграды за вклад в единство российской нации и посетит один из регионов

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.
В праздничные дни глава государства вручит госнаграды за вклад в укрепление и единство российской нации, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в графике президента запланировано заседание совета по межнациональным отношениям.
День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.
 
