https://1prime.ru/20251102/putin-864158193.html
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов - 02.11.2025, ПРАЙМ
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T14:02+0300
2025-11-02T14:02+0300
2025-11-02T14:11+0300
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/50/833145091_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_17c885a8ddb22fe2f762a004a5cba3f5.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.В праздничные дни глава государства вручит госнаграды за вклад в укрепление и единство российской нации, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Кроме того, в графике президента запланировано заседание совета по межнациональным отношениям.День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83314/50/833145091_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_6029dcc24981d5ea935777cab0fe84ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов
Путин вручит госнаграды за вклад в единство российской нации и посетит один из регионов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.
В праздничные дни глава государства вручит госнаграды за вклад в укрепление и единство российской нации, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале
.
Кроме того, в графике президента запланировано заседание совета по межнациональным отношениям.
День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.