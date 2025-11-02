https://1prime.ru/20251102/putin-864158193.html

Путин вручит госнаграды и посетит один из российских регионов

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе посетит один из российских регионов, а также примет участие в церемонии вручения верительных грамот.В праздничные дни глава государства вручит госнаграды за вклад в укрепление и единство российской нации, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин в своем Telegram-канале.Кроме того, в графике президента запланировано заседание совета по межнациональным отношениям.День народного единства празднуется в России 4 ноября. Трехдневные выходные в связи с праздником продлятся со 2 по 4 ноября.

