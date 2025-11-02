https://1prime.ru/20251102/rosobrnadzor-864144569.html

Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов

Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов - 02.11.2025, ПРАЙМ

Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов

Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T05:00+0300

2025-11-02T05:00+0300

2025-11-02T05:07+0300

общество

россия

экономика

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864144569.jpg?1762049228

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке", - говорится в сообщении. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, госдума