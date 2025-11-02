Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251102/rosobrnadzor-864144569.html
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов - 02.11.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T05:00+0300
2025-11-02T05:07+0300
общество
россия
экономика
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864144569.jpg?1762049228
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке", - говорится в сообщении. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Госдума
05:00 02.11.2025 (обновлено: 05:07 02.11.2025)
 
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов

Рособрнадзор рассмотрит идею освобождения от тестирования русскоязычных детей мигрантов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯРФГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала