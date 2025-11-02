https://1prime.ru/20251102/rosobrnadzor-864144569.html
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов - 02.11.2025, ПРАЙМ
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов
Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T05:00+0300
2025-11-02T05:00+0300
2025-11-02T05:07+0300
общество
россия
экономика
рф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864144569.jpg?1762049228
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе. "Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке", - говорится в сообщении. Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, РФ, Госдума
Рособрнадзор рассмотрит идею отмены теста русскоязычным детям мигрантов
Рособрнадзор рассмотрит идею освобождения от тестирования русскоязычных детей мигрантов
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Рособрнадзор готов рассмотреть законопроект об освобождении от тестирования детей мигрантов, для которых русский язык является родным языком, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
"Официально данный законопроект в Рособрнадзор не поступал. При его поступлении он будет рассмотрен в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Тестирование детей мигрантов для зачисления в школы РФ было введено с 1 апреля 2025 года.