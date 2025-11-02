Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам раскрыли, какая зарплата полагается за работу в праздники - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251102/rossiya-864146180.html
Россиянам раскрыли, какая зарплата полагается за работу в праздники
Россиянам раскрыли, какая зарплата полагается за работу в праздники - 02.11.2025, ПРАЙМ
Россиянам раскрыли, какая зарплата полагается за работу в праздники
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, трудовая деятельность в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T07:03+0300
2025-11-02T07:03+0300
общество
работа.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858356256_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_34f38f4b1fc8e89e7c0955c607139890.jpg
МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, трудовая деятельность в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере. "Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)", — говорится в документе. Точные ставки оплаты труда в праздничные или выходные дни могут быть определены на основании коллективного договора или локального нормативного акта. В октябре Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру", сообщила РИА Новости, что россияне могут взять отпуск с 5 по 7 ноября или 1 ноября, чтобы продлить отдых в честь Дня народного единства (2-4 ноября). День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Дата была установлена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
https://1prime.ru/20211123/835299168.html
https://1prime.ru/20250924/prazdniki-862723469.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0a/858356256_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_0052bb467121c7afba89919842721232.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , работа.ру
Общество , Работа.ру
07:03 02.11.2025
 
Россиянам раскрыли, какая зарплата полагается за работу в праздники

Россияне смогут получить оплату в двойном размере в День народного единства

© РИА Новости . Сгенерировано ИИОфис
Офис - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Офис. Архивное фото
© РИА Новости . Сгенерировано ИИ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, трудовая деятельность в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере.
"Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)", — говорится в документе.
ОФЗ - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2021
Красный день календаря
23 ноября 2021, 10:35
Точные ставки оплаты труда в праздничные или выходные дни могут быть определены на основании коллективного договора или локального нормативного акта.
В октябре Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру", сообщила РИА Новости, что россияне могут взять отпуск с 5 по 7 ноября или 1 ноября, чтобы продлить отдых в честь Дня народного единства (2-4 ноября).
День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Дата была установлена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.09.2025
День народного единства в 2026 году будет выходным днем
24 сентября, 16:39
 
ОбществоРабота.ру
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала