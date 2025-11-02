https://1prime.ru/20251102/rossiya-864146180.html
Россиянам раскрыли, какая зарплата полагается за работу в праздники
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, трудовая деятельность в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере.
МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, трудовая деятельность в День народного единства оплачивается не менее чем в двойном размере. "Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов)", — говорится в документе. Точные ставки оплаты труда в праздничные или выходные дни могут быть определены на основании коллективного договора или локального нормативного акта. В октябре Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру", сообщила РИА Новости, что россияне могут взять отпуск с 5 по 7 ноября или 1 ноября, чтобы продлить отдых в честь Дня народного единства (2-4 ноября). День народного единства отмечается в России ежегодно 4 ноября. Дата была установлена федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
