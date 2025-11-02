Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром - 02.11.2025
Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром
Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром - 02.11.2025, ПРАЙМ
Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром
Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений в работе самарского аэропорта "Курумоч", сообщает Росавиация. | 02.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений в работе самарского аэропорта "Курумоч", сообщает Росавиация. Ранее ведомство сообщало, что введены ограничения в работе аэропортов Пензы и Самары. Они были сняты в 6.18 мск. "В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, выполнявших рейсы в Самару", - говорится в сообщении.
07:40 02.11.2025 (обновлено: 07:50 02.11.2025)
 
Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром

Три самолета, летевшие в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений в работе самарского аэропорта "Курумоч", сообщает Росавиация.
Ранее ведомство сообщало, что введены ограничения в работе аэропортов Пензы и Самары. Они были сняты в 6.18 мск.
"В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, выполнявших рейсы в Самару", - говорится в сообщении.
 
