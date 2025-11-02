https://1prime.ru/20251102/samolet-864146703.html
Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений в работе самарского аэропорта "Курумоч", сообщает Росавиация. Ранее ведомство сообщало, что введены ограничения в работе аэропортов Пензы и Самары. Они были сняты в 6.18 мск. "В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, выполнявших рейсы в Самару", - говорится в сообщении.
