Три самолета, выполнявшие рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром

2025-11-02T07:40+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Три самолета, выполнявших рейсы в Самару, ушли на запасной аэродром в период действия ограничений в работе самарского аэропорта "Курумоч", сообщает Росавиация. Ранее ведомство сообщало, что введены ограничения в работе аэропортов Пензы и Самары. Они были сняты в 6.18 мск. "В период действия ограничений на запасной аэродром "ушли" три самолета, выполнявших рейсы в Самару", - говорится в сообщении.

