Борт из Хабаровска не смог сесть в Магадане из-за погодных условий
Борт из Хабаровска не смог сесть в Магадане из-за погодных условий
2025-11-02T08:44+0300
бизнес
хабаровск
магадан
магаданская область
воздушный транспорт
МАГАДАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Самолет из Хабаровска в воскресенье не смог приземлиться в Магадане из-за метели и вынужден был вернуться обратно в Хабаровск, сообщил РИА Новости директор магаданского аэропорта Дмитрий Сиволобов. Ранее спасатели распространили экстренное предупреждение о метелях и сильном ветре на побережье Магаданской области. Жителям рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов. "Экипаж самолёта принял такое решение не приземляться в аэропорту Магадана. Метель и слабая видимость. Так что самолет вернулся в Хабаровск. Регламент ему продлили, он прилетит, как только погода наладится", - сообщил Сиволобов.
