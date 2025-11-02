https://1prime.ru/20251102/samolet-864153495.html

В аэропорту Магадана задержали рейс на пять часов из-за дебоширов

МАГАДАН, 2 ноя - ПРАЙМ. Рейс "Магадан-Москва" готовят к вылету, его задержали почти на пять часов из-за двух дебоширов, сообщил РИА Новости директор магаданского аэропорта Дмитрий Сиволобов. "Действительно, самолет должен был улететь еще в 14.30 (06:30 мск), но только сейчас его готовят к вылету. Причина – два дебошира на борту. Их обоих в итоге сняли с рейса. С ними разбирается транспортная полиция", - рассказал собеседник агентства.

