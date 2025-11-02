https://1prime.ru/20251102/siriya-864155946.html
В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом
В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом - 02.11.2025
В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября, заявил министр иностранных дел САР Асаад... | 02.11.2025, ПРАЙМ
БЕЙРУТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября, заявил министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме. "Президент аш-Шараа посетит Белый дом в начале ноября. Вопрос восстановления (страны после войны - ред.) будет одной из тем на переговорах в Вашингтоне", - сказал аш-Шибани. Глава сирийского МИД также отметил, что никаких предлогов для сохранения санкций наложенных на Сирию не осталось и Дамаск добивается взвешенных отношений со всеми странами.
В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом
Аш-Шибани: президент Сирии аш-Шараа планирует посетить США в начале ноября