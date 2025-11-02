https://1prime.ru/20251102/siriya-864155946.html

В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом

В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом - 02.11.2025, ПРАЙМ

В Сирии анонсировали визит президента аш-Шараа в Белый дом

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября, заявил министр иностранных дел САР Асаад... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T12:10+0300

2025-11-02T12:10+0300

2025-11-02T12:10+0300

общество

сирия

сша

дамаск

мид

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859639288_0:149:3109:1898_1920x0_80_0_0_a0e9bc72c2975b5be6d1f3a74c467cb3.jpg

БЕЙРУТ, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа планирует посетить США с официальным визитом в начале ноября, заявил министр иностранных дел САР Асаад аш-Шибани в ходе своего выступления в рамках форума в Манаме. "Президент аш-Шараа посетит Белый дом в начале ноября. Вопрос восстановления (страны после войны - ред.) будет одной из тем на переговорах в Вашингтоне", - сказал аш-Шибани. Глава сирийского МИД также отметил, что никаких предлогов для сохранения санкций наложенных на Сирию не осталось и Дамаск добивается взвешенных отношений со всеми странами.

сирия

сша

дамаск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сирия, сша, дамаск, мид, в мире