В аэропорту Сочи задержали более 50 рейсов

КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. В аэропорту Сочи задерживается 26 рейсов на вылет и 26-ти на прилет на фоне ночных ограничений, следует из данных онлайн-табло авиагавани. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи вводились в ночь на 2 ноября из соображений безопасности, сообщали в Росавиации. Вечером 1 ноября в Сочи объявлялась ракетная опасность, сообщал мэр Андрей Прошунин. Как следует из данных онлайн-табло авиагавани по состоянию на 16.30 мск, в аэропорту Сочи задерживается 26 рейсов на вылет и 26 - на прилет. "Аэропорт Сочи работает в штатном режиме… Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет. На текущие сутки 2 ноября: 182 рейса запланировано; 22 рейса успешно вылетели (на 13.00 мск). С учетом ночных ограничений 20 рейсов задержаны более чем на 2 часа (информация на 13.00 мск - ред.), - говорится в сообщении авиагавани. В ночное время, сообщают также в аэропорту, экипажами двух рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: SU-1128 - в Махачкалу (остаётся на запасном); IO-1822 - в Минеральные Воды (прибыл в аэропорт Сочи, был обслужен и вылетел в аэропорт назначения). Как сообщает авиагавань Сочи в своем Telegram-канале, сам аэропорт работает штатно, скоплений пассажиров нет. На время ограничений, по информации аэропорта, в терминале организовали кулеры с питьевой водой, матрасы для родителей с детьми и дополнительные места для сидения, а также коврики для более комфортного размещения.

