Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса - 02.11.2025
Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса
Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса
2025-11-02T17:37+0300
2025-11-02T17:40+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, подписанного в городе Хельсинки 12 июля 1972 года", - говорится в распоряжении. Также Мишустин поручил МИДу сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию (с 4 апреля 2022 года), Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.
Энергетика
17:37 02.11.2025 (обновлено: 17:40 02.11.2025)
 
Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов.
"В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, подписанного в городе Хельсинки 12 июля 1972 года", - говорится в распоряжении.
Также Мишустин поручил МИДу сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию (с 4 апреля 2022 года), Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.
 
Энергетика
 
 
