Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса

Россия прекратила действие соглашения с Финляндией по реке Вуокса

2025-11-02

2025-11-02T17:37+0300

2025-11-02T17:40+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился прекратить действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, соответствующее распоряжение размещено на портале официального опубликования правовых актов. "В соответствии со статьей 37 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Финляндской Республики об энергетическом использовании ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра отрезка реки Вуокса, подписанного в городе Хельсинки 12 июля 1972 года", - говорится в распоряжении. Также Мишустин поручил МИДу сообщить Финляндии, что из-за их одностороннего отказа покупать российскую электроэнергию (с 4 апреля 2022 года), Россия больше не обязана поставлять им компенсационную энергию по договору.

