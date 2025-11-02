https://1prime.ru/20251102/soglashenie-864170293.html
Эмиратские энергокомпании подписали соглашение о сотрудничестве с Microsoft
ДУБАЙ, 2 ноя - ПРАЙМ. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и эмиратские энергетические компании Masdar и XRG подписали стратегическое соглашение с американской Microsoft о предоставлении энергетических решений для развития систем искусственного интеллекта (ИИ) и центров обработки данных (ЦОД) Microsoft по всему миру, сообщается в совместном пресс-релизе эмиратских компаний. "Расширенное соглашение, основанное на давнем партнерстве ADNOC и Microsoft, привлекает также Masdar и XRG для разработки проектов в области устойчивой энергетики и инфраструктуры, чтобы поддержать расширение систем ИИ и центров обработки данных Microsoft по всему миру", - сообщается в пресс-релизе. Также соглашение предусматривает ускорение внедрения ИИ в цепочки создания стоимости ADNOC. Государственная компания Masdar из Абу-Даби специализируется на "чистых" источниках энергии и планирует увеличить свои глобальные генерирующие мощности до 100 ГВт к 2030 году. Компания XRG была создана ADNOC в 2024 году как дочерняя компания в сфере низкоуглеродной энергетики и химии. О соглашении между эмиратскими компаниями и Microsoft было объявлено накануне нефтегазовой выставки ADIPEC, которая пройдет в Абу-Даби с 3 по 6 ноября.
