ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики

ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики - 02.11.2025, ПРАЙМ

ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики

ОАЭ и США подписали меморандум о взаимопонимании об ускорении сотрудничества в области энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T22:16+0300

2025-11-02T22:16+0300

2025-11-02T22:17+0300

экономика

технологии

оаэ

сша

абу-даби

дональд трамп

openai

oracle

nvidia

ДУБАЙ, 2 ноя - ПРАЙМ. ОАЭ и США подписали меморандум о взаимопонимании об ускорении сотрудничества в области энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования промышленной трансформации и экономического роста, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Соглашение было подписано в ходе встречи президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Абу-Даби с американским министром внутренних дел, главой совета по энергетическому доминированию США Дагом Бургумом. Отмечается, что Бургум прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в нефтегазовой выставке ADIPEC, которая пройдет в Абу-Даби с 3 по 6 ноября. "Целью сотрудничества является достижение скачка в промышленных процессах, планировании производства и логистике, укрепление долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости за счет использования потенциала искусственного интеллекта, повышения энергоэффективности, управления интеллектуальными сетями, обеспечения прогностического обслуживания и совершенствования систем накопления энергии", - сообщает WAM. Соглашение также охватывает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также техническое и исследовательское сотрудничество и обмен знаниями. В ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае было объявлено о планах по созданию в Абу-Даби совместного кластера для обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт. В столичном эмирате стартовало строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, NVIDIA и Cisco, а также японского инвест-банка SoftBank Group.

оаэ

сша

абу-даби

2025

