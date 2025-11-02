Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики - 02.11.2025, ПРАЙМ
ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики
ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики - 02.11.2025, ПРАЙМ
ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики
ОАЭ и США подписали меморандум о взаимопонимании об ускорении сотрудничества в области энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T22:16+0300
2025-11-02T22:17+0300
экономика
технологии
оаэ
сша
абу-даби
дональд трамп
openai
oracle
nvidia
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ДУБАЙ, 2 ноя - ПРАЙМ. ОАЭ и США подписали меморандум о взаимопонимании об ускорении сотрудничества в области энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования промышленной трансформации и экономического роста, сообщает эмиратское информационное агентство WAM. Соглашение было подписано в ходе встречи президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Абу-Даби с американским министром внутренних дел, главой совета по энергетическому доминированию США Дагом Бургумом. Отмечается, что Бургум прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в нефтегазовой выставке ADIPEC, которая пройдет в Абу-Даби с 3 по 6 ноября. "Целью сотрудничества является достижение скачка в промышленных процессах, планировании производства и логистике, укрепление долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости за счет использования потенциала искусственного интеллекта, повышения энергоэффективности, управления интеллектуальными сетями, обеспечения прогностического обслуживания и совершенствования систем накопления энергии", - сообщает WAM. Соглашение также охватывает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также техническое и исследовательское сотрудничество и обмен знаниями. В ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае было объявлено о планах по созданию в Абу-Даби совместного кластера для обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт. В столичном эмирате стартовало строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, NVIDIA и Cisco, а также японского инвест-банка SoftBank Group.
оаэ
сша
абу-даби
22:16 02.11.2025 (обновлено: 22:17 02.11.2025)
 
ОАЭ и США договорились о сотрудничестве в области энергетики

ОАЭ и США подписали меморандум о сотрудничестве в области энергетики и ИИ

ДУБАЙ, 2 ноя - ПРАЙМ. ОАЭ и США подписали меморандум о взаимопонимании об ускорении сотрудничества в области энергетики и искусственного интеллекта (ИИ) для стимулирования промышленной трансформации и экономического роста, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
Соглашение было подписано в ходе встречи президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Абу-Даби с американским министром внутренних дел, главой совета по энергетическому доминированию США Дагом Бургумом. Отмечается, что Бургум прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в нефтегазовой выставке ADIPEC, которая пройдет в Абу-Даби с 3 по 6 ноября.
"Целью сотрудничества является достижение скачка в промышленных процессах, планировании производства и логистике, укрепление долгосрочной конкурентоспособности и устойчивости за счет использования потенциала искусственного интеллекта, повышения энергоэффективности, управления интеллектуальными сетями, обеспечения прогностического обслуживания и совершенствования систем накопления энергии", - сообщает WAM.
Соглашение также охватывает использование ИИ в робототехнике, материаловедении и автоматизации, а также техническое и исследовательское сотрудничество и обмен знаниями.
В ходе визита президента США Дональда Трампа в ОАЭ в мае было объявлено о планах по созданию в Абу-Даби совместного кластера для обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт. В столичном эмирате стартовало строительство первого за пределами США центра обработки данных ИИ-альянса Stargate при участии эмиратской компании G42, американских технологических гигантов OpenAI, Oracle, NVIDIA и Cisco, а также японского инвест-банка SoftBank Group.
ЭкономикаТехнологииОАЭСШААбу-ДабиДональд ТрампOpenAIOracleNvidia
 
 
