США снизят зависимость от редкоземельных металлов из Китая, заявил Бессент - 02.11.2025, ПРАЙМ
США снизят зависимость от редкоземельных металлов из Китая, заявил Бессент
США снизят зависимость от редкоземельных металлов из Китая, заявил Бессент - 02.11.2025, ПРАЙМ
США снизят зависимость от редкоземельных металлов из Китая, заявил Бессент
США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T18:40+0300
2025-11-02T18:40+0300
мировая экономика
китай
сша
вашингтон
скотт бессент
cnn
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75715/39/757153973_0:56:600:394_1920x0_80_0_0_e5068d15a7a49fc891fe4e5170627f80.jpg
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. В пятницу, 31 октября, в интервью Financial Times Бессент выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев. "Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром", - заявил Бессент в интервью CNN. По его словам, восточные и западные союзники США пытаются сформировать собственную цепочку поставок, чтобы не зависеть от редкоземельных металлов из Китая, который планирует ввести экспортные ограничения. "Мы не хотим порывать отношения с Китаем, но нам нужно снизить риски. Они показали себя как ненадежные партнеры во многих сферах", - сказал Бессент.
китай
сша
вашингтон
мировая экономика, китай, сша, вашингтон, скотт бессент, cnn
Мировая экономика, КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, CNN
18:40 02.11.2025
 
США снизят зависимость от редкоземельных металлов из Китая, заявил Бессент

Бессент: США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая

Флаг США
Флаг США
Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.
В пятницу, 31 октября, в интервью Financial Times Бессент выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
"Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром", - заявил Бессент в интервью CNN.
По его словам, восточные и западные союзники США пытаются сформировать собственную цепочку поставок, чтобы не зависеть от редкоземельных металлов из Китая, который планирует ввести экспортные ограничения.
"Мы не хотим порывать отношения с Китаем, но нам нужно снизить риски. Они показали себя как ненадежные партнеры во многих сферах", - сказал Бессент.
Мировая экономикаКИТАЙСШАВАШИНГТОНСкотт БессентCNN
 
 
Заголовок открываемого материала