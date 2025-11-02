https://1prime.ru/20251102/ssha-864164332.html

США снизят зависимость от редкоземельных металлов из Китая, заявил Бессент

ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. США будут идти к снижению зависимости от редкоземельных металлов из Китая, считая страну ненадежной, заявил глава американского минфина Скотт Бессент. В пятницу, 31 октября, в интервью Financial Times Бессент выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. По его словам, влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев. "Мы движемся со скоростью света в ближайшие год-два, и мы уйдем из-под меча, который вознес над нами Китай и надо всем миром", - заявил Бессент в интервью CNN. По его словам, восточные и западные союзники США пытаются сформировать собственную цепочку поставок, чтобы не зависеть от редкоземельных металлов из Китая, который планирует ввести экспортные ограничения. "Мы не хотим порывать отношения с Китаем, но нам нужно снизить риски. Они показали себя как ненадежные партнеры во многих сферах", - сказал Бессент.

