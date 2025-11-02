https://1prime.ru/20251102/ssha-864165425.html
В Белом доме работают над планом на случай отмены судом торговых пошлин
экономика
мировая экономика
сша
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Торговая команда администрации США работает над планом на случай, если Верховный суд сочтет, что у президента Дональда Трампа не было полномочий по введению пошлин на зарубежные товары, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "У нас есть запасные планы. И команда по торговле работает над ними на случай непредвиденных обстоятельств", - сказала Левитт в интервью Fox News. Левитт выразила надежду, что Верховный суд 5 ноября встанет на сторону Трампа. Как сообщалось, Трамп может лично прийти в Верховный суд на слушания, это станет прецедентом — президент США раньше в непосредственном рассмотрении исков в инстанции не участвовал. Точного подтверждения этим намерениям ни президент, ни Белый дом пока не озвучивали. Верховный суд США рассмотрит вопрос, были ли у Трампа полномочия вводить пошлины в обход конгресса.
сша
