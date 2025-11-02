Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251102/ssha-864167598.html
США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ
США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ - 02.11.2025, ПРАЙМ
США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ
США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на изученные спутниковые снимки. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T21:50+0300
2025-11-02T21:50+0300
политика
мировая экономика
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82619/49/826194971_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_de36e495fc3ca9a0bd48e169e233545b.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на изученные спутниковые снимки. "Армия США модернизирует давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском море … что указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы", - пишет агентство. Речь идет о начавшихся в сентябре строительных работах на бывшей военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Там начали расчищать и заново асфальтировать рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе. Помимо этого, США также расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов. Ранее газета Washington Post сообщала, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных. В пятницу издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что десантный корабль США USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что в пределах досягаемости для проведения возможных военных операций. Другое издание Miami Herald со ссылкой на источники писало, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Рейтер. В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
https://1prime.ru/20251026/ssha-863953934.html
сша
венесуэла
карибское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82619/49/826194971_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_83da47316a83f624e39623199407629f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп
Политика, Мировая экономика, США, ВЕНЕСУЭЛА, Карибское море, Дональд Трамп
21:50 02.11.2025
 
США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ

Reuters: США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле

© РИА Новости . Дмитрий Знаменский | Перейти в медиабанкГорода Мира. Каракас
Города Мира. Каракас - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Города Мира. Каракас. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Знаменский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на изученные спутниковые снимки.
"Армия США модернизирует давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском море … что указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы", - пишет агентство.
Речь идет о начавшихся в сентябре строительных работах на бывшей военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Там начали расчищать и заново асфальтировать рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе.
Помимо этого, США также расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов.
Ранее газета Washington Post сообщала, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных.
В пятницу издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что десантный корабль США USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что в пределах досягаемости для проведения возможных военных операций.
Другое издание Miami Herald со ссылкой на источники писало, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Рейтер.
В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.10.2025
Трамп проведет брифинг о возможном расширении операции США против Венесуэлы
26 октября, 21:51
 
ПолитикаМировая экономикаСШАВЕНЕСУЭЛАКарибское мореДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала