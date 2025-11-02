https://1prime.ru/20251102/ssha-864167598.html

США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ

США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ - 02.11.2025, ПРАЙМ

США готовят плацдарм для возможных операций в Венесуэле, сообщили СМИ

США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на изученные спутниковые снимки. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T21:50+0300

2025-11-02T21:50+0300

2025-11-02T21:50+0300

политика

мировая экономика

сша

венесуэла

карибское море

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82619/49/826194971_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_de36e495fc3ca9a0bd48e169e233545b.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. США готовят плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, передает агентство Рейтер со ссылкой на изученные спутниковые снимки. "Армия США модернизирует давно заброшенную бывшую военно-морскую базу времен Холодной войны в Карибском море … что указывает на подготовку к длительным операциям, которые могли бы помочь поддержать возможные действия внутри Венесуэлы", - пишет агентство. Речь идет о начавшихся в сентябре строительных работах на бывшей военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико. Там начали расчищать и заново асфальтировать рулежные дорожки, ведущие к взлетно-посадочной полосе. Помимо этого, США также расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов. Ранее газета Washington Post сообщала, что США разворачивают в Карибском бассейне группировку войск, которая, по предварительным данным, может насчитывать около 16 тысяч военных. В пятницу издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что десантный корабль США USS Iwo Jima и сопровождающие его суда находятся примерно в 200 километрах от венесуэльского острова Ла-Орчила, что в пределах досягаемости для проведения возможных военных операций. Другое издание Miami Herald со ссылкой на источники писало, что США могут нанести воздушные удары по целям на территории Венесуэлы в ближайшие часы или дни. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что не планирует наносить удары по Венесуэле, передавало агентство Рейтер. В сентябре-октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, такие удары могут начаться уже через несколько недель. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле.

https://1prime.ru/20251026/ssha-863953934.html

сша

венесуэла

карибское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, венесуэла, карибское море, дональд трамп