Министр транспорта США предупредил об отменах и задержках рейсов

2025-11-02T23:57+0300

бизнес

сша

дональд трамп

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр транспорта США Шон Даффи предупредил об отменах и задержках рейсов по всей стране из-за нехватки авиадиспетчерского персонала на фоне приостановки работы американского правительства. "Мы будем задерживать, мы будем отменять любые рейсы на всем протяжении национального воздушного пространства, чтобы обеспечить безопасность людей", - заявил Даффи в интервью телеканалу ABC. При этом министр добавил, что если шатдаун не завершится в ближайшие несколько недель, то ситуация значительно усугубится. Ранее Даффи заявил о рекордной с начала шатдауна правительства задержке рейсов в Соединенных Штатах в пятницу. В четверг он предупредил, что в случае продолжения шатдауна в стране воздушное сообщение может оказаться в катастрофической ситуации, так как в ноябре люди будут путешествовать больше. Не получающие зарплату авиадиспетчеры могут перестать выходить на работу, что приведет к массовым задержкам в авиасообщении, отметил он. В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

