2025-11-02T00:42+0300

2025-11-02T00:42+0300

2025-11-02T01:02+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Двадцать пять лет назад на Международной космической станции начал работать первый экипаж. Ниже приводится справочная информация. Международная космическая станция (МКС, англ. International Space Station, ISS) - пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс Она имеет модульную структуру; сборка происходит путем последовательного присоединения к комплексу очередного модуля или блока, доставленного на орбиту. Модули создаются странами - участницами проекта. В настоящее время в проекте участвуют Россия, представленная Федеральным космическим агентством ("Роскосмос"), США, представленные Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Канада, представленная Канадским космическим агентством (CSA), Япония, которую представляет Японское агентство по аэрокосмическим исследованиям (JAXA) и европейские страны, являющиеся членами Европейского космического агентства (ESA). МКС обеспечивает проведение фундаментальных и прикладных исследований на околоземной орбите, основной задачей которых является получение новых научных знаний о структуре Вселенной и материи, о глобальных факторах, влияющих на нашу планету и околоземное пространство, о климате и природных ресурсах Земли, об организме человека, его сопротивляемости неблагоприятным факторам внешней среды и адаптационным возможностям, о формах эволюции жизни в целом. Кроме этого, МКС активно используется инженерным сообществом в качестве платформы для реализации прикладных научных исследований в целях отработки новых типов бортовой целевой аппаратуры и методов ее наиболее эффективного применения; уточнения данных о действующих факторах космического пространства и изучения условий эксплуатации космических аппаратов; совершенствования методов и средств обеспечения длительных пилотируемых полетов и технологий сборки больших межорбитальных комплексов в интересах будущих планетных исследований; разработки новых космических технологий и их использования в промышленности и социальной сфере на Земле, включая непосредственное получение образцов продукции на орбите. Конструктивно МКС состоит из двух сегментов - российского и американского. В основу создания станции был положен опыт успешного функционирования российских пилотируемых орбитальных станций и американской многоразовой космической системы "Шаттл" (Shuttle). Работы по определению конфигурации МКС с участием России начались в августе 1993 году. В октябре того же года был принят ее окончательный вариант. Создание Международной космической станции непосредственно на околоземной орбите началось 20 ноября 1998 года запуском с помощью российской ракеты-носителя "Протон-К" ее первого модуля - функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря", созданного на Государственном космическом научно-производственном центре имени М. В. Хруничева. "Заря" - это 20-тонный многоцелевой герметичный модуль. Он создан с использованием материалов и комплектующих российского производства на базе тяжелой многоцелевой платформы, применявшейся на космических аппаратах тяжелого класса ("Космос") и успешно прошедшей испытания в составе орбитальных станций "Салют-6, -7" в 1977-1987 годах. Позднее она была применена на специализированных модулях "Квант", "Квант-2", "Кристалл", "Спектр", разработанных и изготовленных в ГКНПЦ имени М. В. Хруничева и использовавшихся в составе орбитального комплекса "Мир". На начальном этапе сборки станции модуль "Заря" предназначался для обеспечения подсоединения американских и российских элементов МКС, обеспечения электроснабжения МКС, а также управления движением и поддержанием орбиты станции. В настоящее время в его функции входит осуществление приема, хранения и выдачи топлива в составе объединенной пневмогидравлической системы, включающей служебный модуль "Звезда" и транспортные корабли, а также поддержание частичных функций жизнеобеспечения. Второй модуль - американский стыковочный модуль NODE-1 (Unity, "Юнити", "Единство") - был доставлен кораблем "Шаттл" в декабре 1998 года и состыкован с модулем "Заря". Третьим вывели на околоземную орбиту российский служебный модуль "Звезда", который успешно состыковали 26 июля 2000 года с "Юнити" и "Зарей". Этот день считается одним из важнейших в истории создания МКС. До того времени станция представляла собой набор безжизненных строительных блоков. После присоединения "Звезды" на орбите появилась пригодная для жизни и длительной плодотворной работы научная лаборатория. На этапе развертывания МКС модуль "Звезда" служил базовым блоком всей станции, который обеспечил необходимые условия для жизнедеятельности экипажа и управление станцией, стыковку транспортных кораблей "Прогресс-М" и "Союз-ТМ", функционирование научной аппаратуры. Сегодня служебный модуль "Звезда" является основным компонентом российского сегмента МКС. Четвертым в феврале 2001 года был доставлен и пристыкован к станции американский лабораторный модуль "Дестини" (Destiny, "Судьба"). Затем в течение нескольких лет параллельно доставлялись другие элементы российского и американского сегментов. В настоящее время МКС имеет длину 109 метров и массу более 419 тонн. Ее период обращения вокруг Земли составляет чуть более 90 минут. За 24 часа космическая станция совершает 16 витков вокруг Земли. МКС состоит из следующих блоков: функционально-грузового модуля "Заря", соединительного модуля "Юнити", служебного модуля "Звезда", американского лабораторного модуля "Дестини", шлюзовой камеры "Квест", соединительного модуля "Гармония", европейского лабораторного модуля "Коламбус", грузового модуля (первый доставленный элемент модуля "Кибо"), японского научно-исследовательского модуля "Кибо", жилого модуля "Транквилити", обзорного модуля "Купола", малых исследовательских модулей "Поиск" и "Рассвет", многофункционального модуля "Леонардо", испытательного модуля, многоцелевого лабораторного модуля "Наука", узлового модуля "Причал". Компоновка модуля "Заря" включает в себя приборно-грузовой отсек и герметичный адаптер, предназначенный для размещения бортовых систем, обеспечивающих механическую стыковку с другими модулями МКС и прибывающими на МКС кораблями. Внутреннее пространство модуля разделено на две зоны: приборную и жилую. В приборной зоне размещены блоки бортовых систем. Жилая зона предназначена для работы экипажа. В ней находятся элементы систем контроля и управления бортовым комплексом. Приборная зона отделена от жилой зоны панелями интерьера. "Юнити" служит коридором, соединяющим американский лабораторный модуль, жилые отсеки и воздушный шлюз, а также обеспечивающим прохождение важных систем и коммуникаций, таких как трубопроводы подачи жидкостей, газов, средства регулирования среды, системы жизнеобеспечения, электроснабжения и передачи данных. В "Звезде" располагаются системы управления полетом, системы жизнеобеспечения, энергетический и информационный центр, а также каюты для космонавтов. Шлюзовая камера "Квест" предназначена для обеспечения выходов в открытый космос экипажей МКС с использованием как американских скафандров, так и российских скафандров "Орлан". Лабораторные модули "Дестини", "Коламбус" и "Кибо" предназначены для проведения исследований и экспериментов. Модуль "Гармония" является соединительным элементом для двух исследовательских лабораторий: европейской "Коламбус" и японской "Кибо". Он обеспечивает электропитание присоединенных к нему модулей и обмен данными. Модуль "Транквилити" (Tranquility, "Спокойствие") является жилым. Он выполняет функции жизнеобеспечения (содержит системы по переработке воды, регенерации воздуха, утилизации отходов и др.). Российский модуль "Поиск" предназначен для проведения научно-прикладных исследований и экспериментов внутри и снаружи модуля, использования в качестве шлюзового отсека для выходов в открытый космос и дополнительного порта для стыковок с МКС кораблей типа "Союз" и "Прогресс". Российский модуль "Рассвет" предназначен для организации рабочих мест и размещения научной аппаратуры для проведения экспериментов, а также организации порта, обеспечивающего стыковку кораблей типа "Союз" и "Прогресс" (с возможностью дозаправки станции топливом) к МКС со стороны функционально-грузового блока "Заря". Модуль "Купола", находящийся в американском сегменте, предназначен для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космосе людьми или техникой. Постоянный многоцелевой модуль PMM (Permanent Multipurpose Module) "Леонардо" является дополнительным помещением американского сегмента. Испытательный модуль (надувной модуль BEAM) предназначен для проживания и работы будущих экипажей орбитального комплекса. Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" и узловой модуль "Причал" предназначены для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента МКС. Транспортно-техническое обеспечение Международной космической станции осуществляется американскими кораблями "шаттл" (1998-2011), грузовыми кораблями Dragon (с 2012 года) и Cygnus (c 2013 года), американскими пилотируемыми кораблями Crew Dragon (с 2020 года), российскими пилотируемыми кораблями "Союз ТМ" (2000-2002), "Союз ТМА" (2002-2012), "Союз ТМА-М" (2010-2016), "Союз МС" (с 2016 года) и грузовыми кораблями "Прогресс М1" (2000-2004), "Прогресс М" (2001-2009), "Прогресс М-М" (2008-2016) и "Прогресс МС" (с 2015 года), европейскими грузовыми кораблями ATV (2008-2016), японскими грузовыми кораблями HTV (c 2009 года). Первая длительная экспедиция на МКС началась 31 октября 2000 года, когда был осуществлен запуск транспортного корабля "Союз ТМ-31" с двумя российскими космонавтами - Юрием Гидзенко и Сергеем Крикалевым и американским астронавтом Уильямом Шепердом, который был командиром экипажа. Утром 2 ноября, корабль пристыковался к МКС. Спустя девяносто минут после стыковки люк был открыт, и экипаж МКС-1 впервые ступил на борт МКС. С прибытием на МКС экипажа первой основной экспедиции станция стала постоянно обитаемой. До этого МКС была только эпизодически посещаемой. Экипажи кораблей "шаттл", в состав которых, кроме американских астронавтов, включались космонавты России и других стран, доставляли на станцию оборудование для ее дооснащения, проводили необходимые регламентно-профилактические работы. С 2000 года на борту МКС, сменяя друг друга, по несколько месяцев стали работать экипажи основных экспедиций. Экипаж постоянного пребывания станции в 2009 году увеличился с трех до шести человек. До февраля 2003 года смена этих экипажей производилась с помощью американских кораблей "шаттл". Российские корабли "Союз", имеющие большой ресурс пребывания в космосе, служили в качестве средства спасения экипажа в случае необходимости срочного покидания станции. С 2003 года доставка экипажей на МКС осуществляется с помощью российских пилотируемых кораблей "Союз". С 2011 по 2020 годы российские космические корабли "Союз" были единственным средством ротации экипажей на Международной космической станции. В ноябре 2020 года корабль Crew Dragon совершил первый регулярный рейс на орбиту, доставив на МКС четырех астронавтов. С введением Crew Dragon в эксплуатацию США возвратили себе возможность самостоятельных пилотируемых полетов в космос, утраченную в 2011 году с завершением программы Space Shuttle. 15 июля 2022 года "Роскосмос" и НАСА подписали соглашение по перекрестным полетам космонавтов на американских кораблях и астронавтов на российских "Союзах" к МКС. В декабре 2023 года "Роскосмос" и NASA продлили программу перекрестных полетов на МКС до 2025 года включительно. В начале 2025 года стало известно, что соглашение о перекрестных полетах на МКС продлено до 2026 года. За годы существования на МКС побывало более 280 человек из 26 стран. В настоящее время на МКС работает экипаж 73-й экспедиции: россияне Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, американцы Джонатан Ким, Зена Кардман и Майкл Финк, японец Кимия Юи. Управление полетом МКС осуществляется из двух центров: российского в подмосковном городе Королеве и американского в городе Хьюстоне, штат Техас. В каждом центре постоянно находятся рабочие группы специалистов другой страны, которые подстраховывают свои ЦУПы на случай каких-либо сбоев в их работе. Работу входящих в состав МКС лабораторных модулей - европейского "Колумбус" и японского "Кибо" - контролируют соответственно Центры управления Европейского космического агентства (город Оберпфаффенхофен, Германия) и Японского агентства аэрокосмических исследований (город Цукуба, Япония). Планировалось, что МКС прекратит свою работу в 2020 году. В марте 2015 года "Роскосмос" и НАСА договорились продлить срок эксплуатации МКС до 2024 года. Летом 2022 года на тот момент гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов докладывал президенту РФ Владимиру Путину о решении выйти из проекта МКС после 2024 года. При этом он отметил, что решение о точном сроке будет принято исходя из технического состояния станции. В апреле 2023 года правительство РФ продлило работу российского сегмента Международной космической станции до 2028 года. Все остальные страны-участницы МКС в качестве крайнего срока определили 2030 год. 12 апреля 2025 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что Россия и США синхронизируют свои планы по срокам завершения работы Международной космической станции (МКС). В России идет проектирование Российской орбитальной космической станции (РОС), которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Отмечается, что развертывание станции начнется с запуска научно-энергетического модуля в 2027 году. Он вместе с еще тремя модулями - универсальным узловым (УУМ), шлюзовым (ШМ) и базовым (БМ), которые запустят до 2030 года, - войдет в ядро станции. На втором этапе в период с 2031 по 2033 годы планируется расширение станции путем стыковки двух целевых модулей (ЦМ1 и ЦМ2). Как полагают в "Роскосмосе", создание РОС позволит обеспечить непрерывное продолжение российской пилотируемой программы после прекращения участия в проекте МКС, решать задачи научно-технического развития, народного хозяйства и национальной безопасности, не доступных на МКС. Кроме того, РОС будет использована в качестве платформы для отработки космических технологий и повысит конкурентоспособность отечественных пилотируемых космических комплексов.

2025

