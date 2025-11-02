https://1prime.ru/20251102/tramp-864144730.html

"Не позволит победить": в Британии высказались о плане Трампа по Украине

МОСКВА, 2 ноября — ПРАЙМ. Американский президент Дональд Трамп устраняет препятствия на своем пути, принимая решения, направленные против Украины, что создает дополнительные сложности для Киева, сообщает британское издание The Telegraph. "На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи", — говорится в статье. Как отмечает газета, Трамп хочет, чтобы основная часть финансовой поддержки Украины легла на плечи европейских стран, в то время как американские вооружения будут поставляться Киеву на платной основе, а не в качестве безвозмездной помощи. Бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил свое недовольство тем, что Трамп оказывает серьезное давление на европейские страны, требуя, чтобы они финансировали помощь Украине за свой счет. "Он (Трамп. — Прим. Ред.) оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании", — заявил Хант в интервью изданию. В пятницу американский телеканал Fox News сообщил, что президент Дональд Трамп изменил свое отношение к украинскому вопросу, вызывая озабоченность среди европейских союзников. Телеканал подчеркнул, что последние шаги главы Белого дома, такие как вывод американской армии из Румынии и отказ передать Владимиру Зеленскому крылатые ракеты Tomahawk, вызывают недоумение у европейских партнеров, которые затрудняются предсказать его дальнейшие действия. Ранее на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп заявил, что только Соединенные Штаты владеют знаниями по использованию Tomahawk и не намерены делиться ими.

