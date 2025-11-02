https://1prime.ru/20251102/tramp-864165260.html
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая не станут предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Пекин якобы понимает последствия. "Он (лидер КНР Си Цзиньпин - ред.) понимает это, и он понимает это очень хорошо", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS. По словам Трампа, лидер КНР не поднимал тему Тайваня. На вопрос о том, что предпримут США, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, Трамп заявил, что не станет выдавать своих секретов. "Вы узнаете, если это случится. И он (лидер КНР - ред.) понимает. Понимает это очень хорошо", - сказал Трамп.
