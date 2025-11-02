Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Политика
политика
мировая экономика
китай
тайвань
сша
дональд трамп
си цзиньпин
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая не станут предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Пекин якобы понимает последствия. "Он (лидер КНР Си Цзиньпин - ред.) понимает это, и он понимает это очень хорошо", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS. По словам Трампа, лидер КНР не поднимал тему Тайваня. На вопрос о том, что предпримут США, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, Трамп заявил, что не станет выдавать своих секретов. "Вы узнаете, если это случится. И он (лидер КНР - ред.) понимает. Понимает это очень хорошо", - сказал Трамп.
китай
тайвань
сша
мировая экономика, китай, тайвань, сша, дональд трамп, си цзиньпин
Политика, Мировая экономика, КИТАЙ, Тайвань, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
19:08 02.11.2025 (обновлено: 19:14 02.11.2025)
 
Трамп заявил, что Китай не будет предпринимать шагов в отношении Тайваня

Трамп: Китай понимает последствия, поэтому не будет предпринимать шагов против Тайваня

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Китая не станут предпринимать шагов в отношении Тайваня, потому что Пекин якобы понимает последствия.
"Он (лидер КНР Си Цзиньпин - ред.) понимает это, и он понимает это очень хорошо", - заявил Трамп в интервью телеканалу CBS.
По словам Трампа, лидер КНР не поднимал тему Тайваня. На вопрос о том, что предпримут США, если будет нарушен статус-кво в отношении Тайваня, Трамп заявил, что не станет выдавать своих секретов.
"Вы узнаете, если это случится. И он (лидер КНР - ред.) понимает. Понимает это очень хорошо", - сказал Трамп.
Вертолёт производства США AH-64E Apache ВВС Тайваня - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
В Китае назвали попытки использовать Тайвань для сдерживания"провалом
10 сентября, 15:15
 
ПолитикаМировая экономикаКИТАЙТайваньСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
