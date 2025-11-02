https://1prime.ru/20251102/tuapse-864154607.html
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены два иностранных судна
происшествия
бизнес
россия
краснодарский край
всу
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Два иностранных гражданских судна повреждены в результате ночной атаки БПЛА на порт Туапсе, пострадавших среди членов экипажа нет, сообщили в воскресенье в оперативном штабе Краснодарского края. "В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены", - говорится в сообщении.
краснодарский край
