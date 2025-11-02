Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены два иностранных судна - 02.11.2025
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены два иностранных судна
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены два иностранных судна
2025-11-02T11:53+0300
2025-11-02T11:53+0300
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Два иностранных гражданских судна повреждены в результате ночной атаки БПЛА на порт Туапсе, пострадавших среди членов экипажа нет, сообщили в воскресенье в оперативном штабе Краснодарского края. "В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены", - говорится в сообщении.
11:53 02.11.2025
 
В Туапсе при атаке БПЛА повреждены два иностранных судна

© РИА Новости . Александр Юрьев | Перейти в медиабанкПорт в Туапсе
Порт в Туапсе. Архивное фото
КРАСНОДАР, 2 ноя – ПРАЙМ. Два иностранных гражданских судна повреждены в результате ночной атаки БПЛА на порт Туапсе, пострадавших среди членов экипажа нет, сообщили в воскресенье в оперативном штабе Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет. В настоящее время все очаги возгорания потушены", - говорится в сообщении.
В Геленджике дом получил повреждения при атаке БПЛА
