https://1prime.ru/20251102/ukraina-864150245.html

Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза

Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза - 02.11.2025, ПРАЙМ

Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза

Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллионов гривен... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T09:51+0300

2025-11-02T09:51+0300

2025-11-02T09:52+0300

финансы

мировая экономика

украина

запад

киев

владимир зеленский

сергей марченко

мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/28/761892873_0:113:1514:965_1920x0_80_0_0_87efc8738ddb870ca7ec77d31a0a7e7b.jpg

МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллионов гривен (90,5 миллиарда долларов), сообщили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде. "Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 8,024 триллиона гривен (191,18 миллиарда долларов). Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года… Для полного погашения уже имеющегося государственного долга по действующим соглашениям понадобится 35 лет, а на его обслуживание - проценты по займам - за это время из государственного бюджета будет потрачено еще более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности". В партии отметили, что в следующем году госдолг продолжит увеличиваться. Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи. В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.

https://1prime.ru/20250728/ukraina-860040370.html

https://1prime.ru/20251031/economist-864084481.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, мировая экономика, украина, запад, киев, владимир зеленский, сергей марченко, мвф