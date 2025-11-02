Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза
"Европейская солидарность": госдолг Украины с 2022 года вырос в три раза
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя – ПРАЙМ. Госдолг Украины с 2022 года увеличился в три раза, для его погашения потребуется 35 лет, а на выплату процентов по займам уйдет более 3,8 триллионов гривен (90,5 миллиарда долларов), сообщили в партии "Европейская солидарность" в Верховной раде.
"Государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 30 сентября составил 8,024 триллиона гривен (191,18 миллиарда долларов). Это ровно в три раза больше, чем на начало 2022 года… Для полного погашения уже имеющегося государственного долга по действующим соглашениям понадобится 35 лет, а на его обслуживание - проценты по займам - за это время из государственного бюджета будет потрачено еще более 3,8 триллиона гривен (90,5 миллиарда долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности".
В партии отметили, что в следующем году госдолг продолжит увеличиваться.
Международный валютный фонд (МВФ) 15 октября сообщил, что Украину ждет резкий рост объема государственного долга по итогам 2025 года до отметки 108,6% ВВП с дальнейшим повышением до 110,4% ВВП в 2026 году.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
В мае глава украинского минфина Сергей Марченко заявил, что Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет.