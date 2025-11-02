Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек - 02.11.2025
Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек
Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек - 02.11.2025, ПРАЙМ
Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек
Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T11:46+0300
2025-11-02T11:46+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Ранее сообщалось о 19 погибших. "Правительство подтверждает гибель 28 человек в результате урагана "Мелисса", - написал Холнесс в соцсети Х. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
11:46 02.11.2025
 
Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек

Правительство Ямайки подтвердило гибель 28 человек из-за урагана "Мелисса"

© Фото : соцсетиПоследствия урагана "Мелисса" на Ямайке
Последствия урагана Мелисса на Ямайке - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Последствия урагана "Мелисса" на Ямайке
© Фото : соцсети
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс.
Ранее сообщалось о 19 погибших.
"Правительство подтверждает гибель 28 человек в результате урагана "Мелисса", - написал Холнесс в соцсети Х.
В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
