https://1prime.ru/20251102/uragan-864154748.html

Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек

Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек - 02.11.2025, ПРАЙМ

Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек

Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T11:46+0300

2025-11-02T11:46+0300

2025-11-02T11:46+0300

куба

гаити

в мире

ураган

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/02/864154322_0:286:853:766_1920x0_80_0_0_fec141d39fb1bfd9e96d629c23f62eeb.jpg

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Ранее сообщалось о 19 погибших. "Правительство подтверждает гибель 28 человек в результате урагана "Мелисса", - написал Холнесс в соцсети Х. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.

https://1prime.ru/20251030/kuba-864075467.html

куба

гаити

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

куба, гаити, в мире, ураган