Число жертв урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28 человек
2025-11-02T11:46+0300
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Число погибших в результате урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28, сообщил премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс. Ранее сообщалось о 19 погибших. "Правительство подтверждает гибель 28 человек в результате урагана "Мелисса", - написал Холнесс в соцсети Х. В конце октября ураган "Мелисса" высшей пятой категории по шкале Саффира-Симпсона обрушился на Ямайку, спровоцировав наводнения, серьезные повреждения инфраструктуры и гибель людей. Кроме того, от стихии пострадали Куба, Доминиканская Республика, Гаити, а также малые островные государства Карибского бассейна.
