Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики
2025-11-02T17:34+0300
ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что часть американской экономики находится в рецессии. "Мы в хорошей форме, но есть секторы экономики, которые в рецессии... Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию", - сказал Бессент в интервью CNN. Нынешний период министр назвал переходным. Причиной проблем становятся подходы Федеральной резервной системы (ФРС), заявил Бессент. "Если ФРС снизит ключевую ставку по ипотеке, то можно будет преодолеть спад на рынке жилья", - пояснил он.
