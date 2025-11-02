Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики - 02.11.2025
Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики
2025-11-02T17:34+0300
Экономика, Мировая экономика, Финансы, США, Скотт Бессент, Банки
17:34 02.11.2025
 
Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики

Глава Минфина Бессент: часть экономики США находится в рецессии

ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что часть американской экономики находится в рецессии.
"Мы в хорошей форме, но есть секторы экономики, которые в рецессии... Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию", - сказал Бессент в интервью CNN.
Нынешний период министр назвал переходным. Причиной проблем становятся подходы Федеральной резервной системы (ФРС), заявил Бессент.
"Если ФРС снизит ключевую ставку по ипотеке, то можно будет преодолеть спад на рынке жилья", - пояснил он.
"Золото врать не будет". К чему готовят мировую финансовую систему
