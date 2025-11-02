https://1prime.ru/20251102/usa-864162543.html

Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики

Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики - 02.11.2025, ПРАЙМ

Глава Минфина США заявил о рецессии в некоторых секторах экономики

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что часть американской экономики находится в рецессии. | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T17:34+0300

2025-11-02T17:34+0300

2025-11-02T17:34+0300

экономика

мировая экономика

финансы

сша

скотт бессент

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/18/863880320_0:66:3072:1794_1920x0_80_0_0_e7b28b5a0993753dd7355bad66254d2c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 ноя - ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что часть американской экономики находится в рецессии. "Мы в хорошей форме, но есть секторы экономики, которые в рецессии... Есть отрасли экономики, которые могут войти в рецессию", - сказал Бессент в интервью CNN. Нынешний период министр назвал переходным. Причиной проблем становятся подходы Федеральной резервной системы (ФРС), заявил Бессент. "Если ФРС снизит ключевую ставку по ипотеке, то можно будет преодолеть спад на рынке жилья", - пояснил он.

https://1prime.ru/20251102/zoloto-864138184.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, финансы, сша, скотт бессент, банки