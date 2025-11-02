Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске - 02.11.2025, ПРАЙМ
Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске
Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске - 02.11.2025, ПРАЙМ
Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске
Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно работают ремонтники, информирует... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T05:06+0300
2025-11-02T05:06+0300
энергетика
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - ПРАЙМ. Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно работают ремонтники, информирует правительство Сахалинской области. "Из-за воздействия циклона и сильного ветра в Южно-Курильске произошло масштабное отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий задействованы бригады мобильной ГТЭС, которые ведут восстановительные работы в усиленном режиме. Подача электричества будет возобновлена для всех потребителей сразу после завершения восстановительных работ", - говорится в сообщении пресс-службы. На восстановление линий электропередачи направлены все имеющиеся силы. По информации администрации Южно-Курильского района, подключение всех абонентов запланировано к 17.00 (9.00 мск). Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области. По данным властей региона, в воскресенье специалисты осмотрели поврежденный жилой фонд в Южно-Курильске. "В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение наиболее поврежденные участки закрыть от осадков и начать работы после их завершения", - отмечается в сообщении.
ПРАЙМ
2025
ПРАЙМ
Новости
ПРАЙМ
ПРАЙМ
Энергетика
05:06 02.11.2025
 
Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске

Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - ПРАЙМ. Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно работают ремонтники, информирует правительство Сахалинской области.
"Из-за воздействия циклона и сильного ветра в Южно-Курильске произошло масштабное отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий задействованы бригады мобильной ГТЭС, которые ведут восстановительные работы в усиленном режиме. Подача электричества будет возобновлена для всех потребителей сразу после завершения восстановительных работ", - говорится в сообщении пресс-службы.
На восстановление линий электропередачи направлены все имеющиеся силы. По информации администрации Южно-Курильского района, подключение всех абонентов запланировано к 17.00 (9.00 мск). Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области.
По данным властей региона, в воскресенье специалисты осмотрели поврежденный жилой фонд в Южно-Курильске.
"В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение наиболее поврежденные участки закрыть от осадков и начать работы после их завершения", - отмечается в сообщении.
 
Энергетика
 
 
