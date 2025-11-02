https://1prime.ru/20251102/usilenie-864144647.html

Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске

Усиление циклона привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске

энергетика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 ноя - ПРАЙМ. Усиление циклона в воскресенье привело к масштабному отключению света в Южно-Курильске, над его восстановлением оперативно работают ремонтники, информирует правительство Сахалинской области. "Из-за воздействия циклона и сильного ветра в Южно-Курильске произошло масштабное отключение электроэнергии. Для ликвидации последствий задействованы бригады мобильной ГТЭС, которые ведут восстановительные работы в усиленном режиме. Подача электричества будет возобновлена для всех потребителей сразу после завершения восстановительных работ", - говорится в сообщении пресс-службы. На восстановление линий электропередачи направлены все имеющиеся силы. По информации администрации Южно-Курильского района, подключение всех абонентов запланировано к 17.00 (9.00 мск). Ситуация находится на контроле правительства Сахалинской области. По данным властей региона, в воскресенье специалисты осмотрели поврежденный жилой фонд в Южно-Курильске. "В связи с прогнозируемым продолжением осадков 2 ноября принято решение наиболее поврежденные участки закрыть от осадков и начать работы после их завершения", - отмечается в сообщении.

