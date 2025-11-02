Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия возобновила импорт винограда из Грузии - 02.11.2025
Россия возобновила импорт винограда из Грузии
Россия возобновила импорт винограда из Грузии
Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. В сентябре на эту ягоду Россия потратила 688 тысяч долларов. Поставки в денежном выражении выросли по сравнению с прошлым годом почти на 8%. Всего зарубежным странам Грузия продала винограда в сентябре на 749,5 тысячи долларов. Таким образом, Россия является его крупнейшим импортером с долей в 92%.
бизнес, россия, грузия, виноград, импорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, Виноград, импорт
11:07 02.11.2025 (обновлено: 11:08 02.11.2025)
 
Россия возобновила импорт винограда из Грузии

Россия возобновила импорт винограда из Грузии впервые с декабря 2024 года

Виноград
Виноград. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
В сентябре на эту ягоду Россия потратила 688 тысяч долларов. Поставки в денежном выражении выросли по сравнению с прошлым годом почти на 8%.
Всего зарубежным странам Грузия продала винограда в сентябре на 749,5 тысячи долларов. Таким образом, Россия является его крупнейшим импортером с долей в 92%.
Экономика Бизнес РОССИЯ ГРУЗИЯ Виноград импорт
 
 
