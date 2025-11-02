https://1prime.ru/20251102/vinograd-864153221.html
Россия возобновила импорт винограда из Грузии
Россия возобновила импорт винограда из Грузии - 02.11.2025, ПРАЙМ
Россия возобновила импорт винограда из Грузии
Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны.
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россия в сентябре впервые с декабря прошлого года возобновила импорт винограда из Грузии, обратило внимание РИА Новости, изучив таможенную статистику страны. В сентябре на эту ягоду Россия потратила 688 тысяч долларов. Поставки в денежном выражении выросли по сравнению с прошлым годом почти на 8%. Всего зарубежным странам Грузия продала винограда в сентябре на 749,5 тысячи долларов. Таким образом, Россия является его крупнейшим импортером с долей в 92%.
Россия возобновила импорт винограда из Грузии
Россия возобновила импорт винограда из Грузии впервые с декабря 2024 года