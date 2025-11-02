https://1prime.ru/20251102/vklady-864146427.html

Безотзывные вклады не увеличат популярность среди россиян, считают эксперты

2025-11-02T07:31+0300

финансы

банки

россия

банки.ру

акра

агентство по страхованию вкладов

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Повышение лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет до 2,8 миллиона рублей не увеличит их популярность среди россиян, однако это поможет банкам снизить риски оттока средств, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Для банков такие вклады удобны с точки зрения планирования долгосрочной ликвидной позиции. Продукт также может быть интересен консервативным вкладчикам. Однако важно понимать, что доходность по этим вкладам вероятнее всего будет зафиксирована на срок свыше 3 лет, что может быть невыгодно в условиях высокой волатильности ключевой ставки. В этой связи маловероятна высокая востребованность подобных депозитов у населения", - считает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. Аналогичное мнение выразила аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Гаянэ Замалеева - такие вклады вряд ли станут массовым продуктом из-за низкой ликвидности и длительного горизонта размещения. Однако они могут быть более привлекательными для консервативных инвесторов. Для банков это еще одна возможность формировать более устойчивую ресурсную базу и снижать риски оттока средств при изменении ключевой ставки, отметила аналитик. "Вклад больше подходит для накоплений на долгосрочные цели и является альтернативой другим инвестиционным вложениям, например, в облигации... для банков такой вклад позволяет повысить стабильность привлеченных ресурсов, хотя, конечно, справедливости ради стоит заметить, что данный инструмент едва ли будет пользоваться широкой популярностью", - сообщил ведущий аналитик по банковским рейтингам "Эксперт РА" Евгений Романов. "Безотзывные сертификаты – инструмент, цель которого помочь банкам снизить риск внезапного оттока вкладов, тем самым обеспечив им наличие долгосрочных пассивов. Это, в свою очередь, может помочь нарастить кредитную активность", - прокомментировал руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. Закон об увеличении вдвое - с 1,4 миллиона до 2,8 миллиона рублей - лимита страхового возмещения по безотзывным вкладам на срок от трех лет вступил в силу с 30 октября. Речь идет о банковских вкладах физических лиц в рублях, открытых на срок более трех лет, которые удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Страховка по таким вкладам будет выплачиваться отдельно от возмещения по иным видам вкладам (счетам), лимит которого остается на уровне 1,4 миллиона рублей. Таким образом, как пояснял ранее Минфин, в итоге общая сумма застрахованных накоплений сможет достигать 4,2 миллиона рублей. Согласно закону, досрочно снять безотзывный вклад будет невозможно, но у гражданина будет право до окончания срока переуступить его другому лицу. Такие условия позволяют банку лучше управлять своей ликвидностью, за счет чего процентная ставка по таким вкладам может быть выше, чем по стандартным депозитам.

2025

