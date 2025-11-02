https://1prime.ru/20251102/volgograd-864146322.html
Рейс Волгоград — Дубай задерживается на 20 часов из-за ограничений
ВОЛГОГРАД, 2 ноя - ПРАЙМ. Авиарейс Волгоград - Дубай задерживается на 20 часов из-за вводившихся ограничений работы аэропорта вылета, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани. Согласно онлайн-табло аэропорта Волгограда, рейс авиакомпании Flydubai, который должен был вылететь в Дубай в субботу в 23.20 , задерживается до 19.00 воскресенья. Кроме того, задерживаются рейсы из Антальи в Волгоград и обратно, рейс из Москвы и столицу. В ночь на воскресенье Росавиация сообщала, что в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.
