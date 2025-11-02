https://1prime.ru/20251102/vsu-864169222.html

"Преступная группировка". Журналист раскрыл попытки Киева скрыть потери ВСУ

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Отказ украинских властей забирать тела погибших военнослужащих, находящиеся на территории России, наносит серьезный удар по репутации Киева, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Это все, что вам нужно знать о преступной группировке, которая управляет Украиной", — подчеркнул он.Боуз напомнил, что на территории России хранятся десятки тысяч тел украинских солдат, которые Киев не забирает.Москва и Киев договорились в Стамбуле о сотрудничестве по гуманитарным вопросам, включая обмен пленными и телами погибших. Россия уже передала Украине тысячи тел, однако украинская сторона неоднократно откладывала процесс.Так, в июне Киев в последний момент перенес запланированную передачу тел и обмен военнопленными. Как сообщили в Минобороны России, предложение о дате и порядке обмена было направлено заранее, но ответ от Украины не поступил вовремя.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в России слышали множество неправдоподобных оправданий со стороны Киева, объясняющих срыв договоренностей.Последний обмен состоялся 23 октября: Россия передала тысячу тел погибших украинских военнослужащих и получила взамен 31 тело.

