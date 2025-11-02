Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Урале задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20251102/zaderzhanie-864160943.html
На Урале задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве
На Урале задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве - 02.11.2025, ПРАЙМ
На Урале задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве
Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T16:23+0300
2025-11-02T16:23+0300
происшествия
рф
челябинск
мвд
росгвардия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_377ffc307d8b1003326548b97b5b3859.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, с февраля по сентябрь подозреваемые, применяя насилие, требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей. Кроме того, в марте обвиняемые, угрожая предметом, схожим с огнестрельным оружием, похитили потерпевшего и неделю удерживали в одном из домов. Там его избивали и требовали передать деньги. В мае фигуранты потребовали 8 миллионов рублей у 48-летней матери потерпевшего, угрожая ей насилием. &quot;Сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного полицейского главка выявлены факты вымогательства и похищения человека, совершенные 26-, 28-, 31- и 33-летними ранее судимыми местными жителями. Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии&quot;, - говорится в сообщении.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), пунктами "а, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении. В ходе обысков у задержанных изъяты документы, сотовые телефоны, оргтехника, денежные средства и два автомобиля премиум-класса, отмечает полиция. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
https://1prime.ru/20250221/moshenniki-855127282.html
рф
челябинск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/04/860276142_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_3ba35bcfe498e3826d5c9fc7f2f89d48.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, челябинск, мвд, росгвардия, россия
Происшествия, РФ, Челябинск, МВД, Росгвардия, РОССИЯ
16:23 02.11.2025
 
На Урале задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

В Челябинске задержали 4 подозреваемых в вымогательстве и похищении мужчины

© РИА Новости . Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
Сотрудник полиции. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным полиции, с февраля по сентябрь подозреваемые, применяя насилие, требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей. Кроме того, в марте обвиняемые, угрожая предметом, схожим с огнестрельным оружием, похитили потерпевшего и неделю удерживали в одном из домов. Там его избивали и требовали передать деньги.
В мае фигуранты потребовали 8 миллионов рублей у 48-летней матери потерпевшего, угрожая ей насилием.

"Сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного полицейского главка выявлены факты вымогательства и похищения человека, совершенные 26-, 28-, 31- и 33-летними ранее судимыми местными жителями. Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), пунктами "а, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении.
В ходе обысков у задержанных изъяты документы, сотовые телефоны, оргтехника, денежные средства и два автомобиля премиум-класса, отмечает полиция.
В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2025
МВД напомнило о схеме аферистов с выкупом
21 февраля, 09:51
 
ПроисшествияРФЧелябинскМВДРосгвардияРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала