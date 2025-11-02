https://1prime.ru/20251102/zaderzhanie-864160943.html

На Урале задержали подозреваемых в похищении человека и вымогательстве

ЧЕЛЯБИНСК, 2 ноя – ПРАЙМ. Силовики в Челябинске задержали четверых подозреваемых в вымогательстве денежных средств и похищении мужчины, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону. По данным полиции, с февраля по сентябрь подозреваемые, применяя насилие, требовали у 22-летнего мужчины передать им 8 миллионов рублей. Кроме того, в марте обвиняемые, угрожая предметом, схожим с огнестрельным оружием, похитили потерпевшего и неделю удерживали в одном из домов. Там его избивали и требовали передать деньги. В мае фигуранты потребовали 8 миллионов рублей у 48-летней матери потерпевшего, угрожая ей насилием. "Сотрудниками регионального УФСБ совместно с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР областного полицейского главка выявлены факты вымогательства и похищения человека, совершенные 26-, 28-, 31- и 33-летними ранее судимыми местными жителями. Злоумышленники были задержаны при силовой поддержке Росгвардии", - говорится в сообщении.Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере), пунктами "а, г" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение группой лиц по предварительному сговору), уточняется в сообщении. В ходе обысков у задержанных изъяты документы, сотовые телефоны, оргтехника, денежные средства и два автомобиля премиум-класса, отмечает полиция. В отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, поясняется в сообщении.

