Названы самые популярные пивные закуски в России

Названы самые популярные пивные закуски в России

2025-11-02T09:08+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Россияне стали реже выбирать сушеного кальмара и сухарики в качестве пивного пейринга - из всех популярных пивных закусок они стали единственными, чьи продажи в январе–октябре просели по сравнению с прошлым годом, выяснили для РИА Новости аналитики "Атол". "Сушёного кальмара стали покупать реже - спрос снизился на 22%, хотя средняя цена выросла на 4% и составила 209 рублей. Гренки и сухарики подорожали до 72 и 64 рублей соответственно - на 14% и 6% выше показателей прошлого года. Спрос на гренки увеличился на 15%, а на сухарики, напротив, снизился на 8%", - подсчитали аналитики, изучив обезличенные данные продаж. Остальные популярные закуски показали положительную динамику продаж по сравнению с прошлым годом. Так, согласно исследованию, упаковку чипсов в среднем приобретали за 169 рублей, что на 21% дороже, чем годом ранее. При этом спрос на них вырос на 20%. Средняя цена упаковки начос выросла на 12%, до 126 рублей, при этом интерес к кукурузным чипсам вырос на 17%. Сыр "косичка" в среднем стоил 171 рубль, что на 3% выше, чем годом ранее. Спрос на этот товар увеличился на 7%. Упаковку арахиса приобретали в среднем по 80 рублей, что на 13% выше уровня прошлого года, при этом спрос вырос на 19%.

