Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей - 02.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251102/zarplata-864147207.html
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей - 02.11.2025, ПРАЙМ
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей
Средняя ежемесячная зарплата в августе превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере добычи природного газа,... | 02.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-02T08:15+0300
2025-11-02T08:25+0300
экономика
россия
зарплата
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя ежемесячная зарплата в августе превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере добычи природного газа, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. В последний летний месяц зарплату свыше 150 тысяч рублей получали в 24 отраслях экономики, а годом ранее - вдвое меньше, в 12 секторах. Самые высокие средние зарплаты в этом августе были у газодобытчиков - 327,6 тысячи рублей. За ними следовали издатели программного обеспечения (216,7 тысячи) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тысячи). Свыше 200 тысяч рублей еще в России получали разработчики ПО и занятые в сфере пассажирского воздушного транспорта. Чуть меньше, от 200 до 180 тысяч рублей, средняя зарплата была в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 180 до 160 тысяч рублей получали в том числе на производстве табачных изделий и компьютеров, добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге. От 160 до 150 тысяч рублей получают на производствах нефтепродуктов, в сервисных компаниях в сфере ТЭК, а также в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_77508d289cb76a0e1ca07a6d73bc0341.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, зарплата
Экономика, РОССИЯ, зарплата
08:15 02.11.2025 (обновлено: 08:25 02.11.2025)
 
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей

ЕМИСС: средняя зарплата в августе в 24 отраслях превысила 150 тысяч рублей

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.11.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя ежемесячная зарплата в августе превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере добычи природного газа, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. В последний летний месяц зарплату свыше 150 тысяч рублей получали в 24 отраслях экономики, а годом ранее - вдвое меньше, в 12 секторах.
Самые высокие средние зарплаты в этом августе были у газодобытчиков - 327,6 тысячи рублей. За ними следовали издатели программного обеспечения (216,7 тысячи) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тысячи). Свыше 200 тысяч рублей еще в России получали разработчики ПО и занятые в сфере пассажирского воздушного транспорта.
Чуть меньше, от 200 до 180 тысяч рублей, средняя зарплата была в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 180 до 160 тысяч рублей получали в том числе на производстве табачных изделий и компьютеров, добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге.
От 160 до 150 тысяч рублей получают на производствах нефтепродуктов, в сервисных компаниях в сфере ТЭК, а также в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.
 
ЭкономикаРОССИЯзарплата
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала