Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей

Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей - 02.11.2025, ПРАЙМ

Названы отрасли, в которых средняя зарплата превышает 150 тысяч рублей

Средняя ежемесячная зарплата в августе превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере добычи природного газа,... | 02.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-02T08:15+0300

2025-11-02T08:15+0300

2025-11-02T08:25+0300

МОСКВА, 2 ноя - ПРАЙМ. Средняя ежемесячная зарплата в августе превышала 150 тысяч рублей в 24 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере добычи природного газа, следует из анализа РИА Новости данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Средняя ежемесячная зарплата в конце лета в России составила 92,9 тысячи рублей против 82,2 тысячи годом ранее. В последний летний месяц зарплату свыше 150 тысяч рублей получали в 24 отраслях экономики, а годом ранее - вдвое меньше, в 12 секторах. Самые высокие средние зарплаты в этом августе были у газодобытчиков - 327,6 тысячи рублей. За ними следовали издатели программного обеспечения (216,7 тысячи) и производители пестицидов и других агрохимических продуктов (215,8 тысячи). Свыше 200 тысяч рублей еще в России получали разработчики ПО и занятые в сфере пассажирского воздушного транспорта. Чуть меньше, от 200 до 180 тысяч рублей, средняя зарплата была в морских грузоперевозках, финансах и страховании, рыболовстве, трубопроводной транспортировке и добыче нефти. От 180 до 160 тысяч рублей получали в том числе на производстве табачных изделий и компьютеров, добыче цветных металлов, в области спутниковой связи и консалтинге. От 160 до 150 тысяч рублей получают на производствах нефтепродуктов, в сервисных компаниях в сфере ТЭК, а также в оптовой торговле информационным и коммуникационным оборудованием. Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами.

